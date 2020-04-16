Департамент информационных технологий и связи Самарской области совместно с самарским филиалом ПАО «Ростелеком» и ведущими операторами сотовой связи региона создали постоянно действующую рабочую группу для оперативного решения вопросов качества доступа к интернету в малых и отдаленных населенных пунктах региона. Такое поручение дал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, во время рабочей поездки в Елховский район.

Также, своевременное решение этого вопроса вызвано обращениями, поступившими в мобильную приемную Самарской области и в социальных сетях от жителей сел и малых населенных пунктов региона.

Наибольшее количество обращений поступило из Елховского, Ставропольского, Исаклинского районов. Основные просьбы касаются улучшения качества мобильной связи и скорости интернета, отсутствия альтернативных способов подключения к сети. Это особенно важно для получения социально значимой информации и обеспечения дистанционного обучения школах и ВУЗах, в условиях режима самоизоляции.

Причина сложившейся ситуации в том, что затраты на строительство инфраструктуры услуг связи в малых населенных пунктах не эффективны для коммерческих организаций – операторов мобильной связи.

После анализа положения в каждом из населенных пунктов рабочая группа найдет возможные решения для исправления данной ситуации.

Такая работа будет проводиться департаментом параллельно с реализацией проекта «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика», который направлен на проведение высокоскоростного интернета в социально-значимые объекты и малые населенные пункты региона. В 2019 году к широкополосному интернету было подключено 219 учреждений соцсферы, в том числе образовательных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, пожарных депо. Всего по проекту до 2021 года планируется обеспечить высокоскоростным интернетом порядка 1490 объектов в 890 населенных пунктов области.