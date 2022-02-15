Компания Интерлизинг возобновила работу по государственной программе «Льготный лизинг дорожно-строительной техники», которая реализуется Министерством промышленности и торговли РФ.

Программа предусматривает субсидирование части авансового платежа по лизинговым договорам при покупке новой грузовой и специальной техники, произведенной в России не ранее 2019 года.

Клиенты компании могут получить скидку до 15% от ее цены при условии передачи техники на территории субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного, Сибирского ФО, а также Республики Карелии, Республики Коми, Архангельской области, Калининградской области, Мурманской области, Ненецкого автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа. При иных условиях отгрузки скидка составит 10% от стоимости техники.

Для получения субсидии необходимо заключить договор лизинга на срок от 12 месяцев. Авансовый платеж – от 0%. Программа действительна для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Срок действия до 30 ноября 2022 года, если общий лимит средств государственной поддержки, выделенный для лизинговой компании, не будет израсходован ранее. ‬‬‬

Подать заявку на получение дорожно-строительной техники в лизинг на льготных условиях можно на официальном сайте Интерлизинг ileasing.ru или по телефону: 8 800 550 06 06. ‬‬‬‬‬‬