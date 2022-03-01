Новые интроскопы Hikvision использованы в проекте реконструкции Ледового Дворца в Самаре2022-03-03 10:09
С какими трудностями сталкиваются стадионы и другие спортивные объекты с точки зрения обеспечения безопасности? Прежде всего это большое количество людей – персонал, спортсмены и, конечно, болельщики. Организация потоков движения, быстрое выявление даже малейших угроз безопасности – требования к защите спортивных объектов регламентируются не только российскими нормативными документами, но и международными стандартами, которые позволяют обеспечивать безопасность объекта и всех посетителей во время соревнований.
Ледовый Дворец в Самаре
В сентябре 2021 года в Самаре состоялось открытие нового Ледового Дворца, реконструкция которого началась еще в 2018 году. На объекте расположены три ледовых поля, спортивные и тренажерные залы, а также два конференц-зала.
В рамках проекта реконструкции Ледового Дворца предусматривалась полная модернизация системы безопасности, включая камеры видеонаблюдения, контроля доступа и охранной системы, а также досмотровых комплексов входной зоны. Для технического переоснащения объекта было выбрано оборудование Hikvision. Генеральным подрядчиком проекта выступила организация «Волгатрансстрой-9» (входит в ГК ВТС), системным интегратором – компания «ИТЕРРА».
Техническое оснащение входной зоны
Досмотровым мероприятиям на спортивных объектах уделяется особое внимание: помимо требований к точности обнаружения опасных и запрещенных предметов, на стадионах также необходимо обеспечить быстрое движение потока.
Входная зона реконструированного Ледового Дворца в Самаре оснащена 8 комплектами досмотрового оборудования. Рамки металлодетектора предназначены для обнаружения металлических и металлосодержащих предметов на теле человека. Гибкие настройки чувствительности позволяют выставить нужный порог, чтобы система не реагировала на кольца, часы и пряжки.
Комплексная система безопасности
Помимо досмотрового оборудования, проект по техническому оснащению Ледового Дворца также предусматривал установку системы видеонаблюдения, охранные датчики движения и тревожные кнопки. В проекте были задействованы камеры с фирменными технологиями компании Hikvision – Lightfighter и Darkfighter, которые помогают формировать детализированное и информативное изображение в условиях сильной засветки или низкого уровня освещения.
Денис Моисеев, руководитель обособленного подразделения Hikvision Russia в Самаре:
Основная ставка при модернизации проекта делалась на инновации и внедрение передовых технологических решений. В качестве основы комплексного решения была выбрана платформа HikCentral Professional, которая позволяет управлять всеми подсистемами стадиона. При дальнейшем развитии объекта платформа позволит легко расширить функционал. Учитывая растущий интерес к спорту со стороны государства и молодежи, в подобных проектах крайне важно оставлять запас для дальнейшего масштабирования инфраструктуры».
О компании Hikvsion:
Hikvision – ведущий мировой поставщик инновационных продуктов и систем безопасности. Благодаря сильнейшей команде разработчиков и непрерывному внедрению инноваций компания более 10 лет занимает лидирующие позиции на рынке систем безопасности. Комплексные продуктовые решения Hikvision включают в себя: системы охранного телевидения, видеостены, СКУД, домофонию, охранные сигнализации. Hikvision продвигает ключевые технологии кодирования аудио и видео, обработки видеоизображения и хранения данных, а также такие перспективные технологии, как облачные вычисления, Big Data и Deep Learning (глубокое обучение). Более подробную информацию о компании и ее продукции вы сможете найти на сайте www.hikvision.ru
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