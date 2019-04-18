Один из крупнейших операторов фискальных данных OFD.ru принял участие в ежегодной отраслевой конференции CNews «ИТ в ритейле 2019» и представил IT-директорам и экспертам крупнейших компаний ритейла лучшие решения для бесшовной интеграции сервисов OFD.ru с корпоративными системами заказчика.

В рамках пленарной дискуссии директор оператора фискальных данных OFD.ru Антон Румянцев рассказал о том, как упростить жизнь IT при работе с сервисами ОФД. Он представил экосистему решений OFD.ru для различных категорий бизнеса – от базовой услуги передачи фискальных данных в ФНС до продуктов Big Data. Для интернет-магазинов и вендинга специалисты компании реализовали облачные сервисы Venda и Ferma, представляющие широкие возможности e-commerce и бизнесу с автоматизированными аппаратами. Услуга Renta, разработанная для владельцев торговых центров и рынков, позволяет автоматизировать сбор данных о продажах торговых точек и на их основе рассчитывать динамическую арендную плату. Продукты Big Data дают возможность быстро формировать подробные отчёты для финансовой и бизнес-аналитики, подбирать помещения, товарный ассортимент и настраивать таргетированную рекламу. Кроме того, OFD.ru предоставляет возможность проверить полный цикл подключения с помощью Демо-кабинета, а также бесшовно и безболезненно перейти с других ОФД без потери данных, времени и финансов.

Для разработчиков создана тестовая среда – облачный сервис для оценки возможностей и совместимости технологических систем OFD.ru с IT-системами заказчика. Она позволяет смоделировать и протестировать в виртуальной среде необходимые изменения IT-инфраструктуры и варианты использования ПО и оборудования в различных комбинациях. Интеграция сервисов OFD.ru с внутренними системами заказчика становится легкой и бесшовной благодаря специально разработанным API. Прямая и бесплатная интеграция с платёжными сервисами позволяет предпринимателям начинать работу без дополнительных затрат финансов и времени, а для самых популярных CMS-платформ разработаны готовые модули API Ferma.

Система электронного документооборота от OFD.ru ЭДО.ПОТОК не только даёт возможность предпринимателям обмениваться электронными документами с контрагентами, но и является важной составляющей в процессе развития и расширения системы маркировки товаров. Бесплатный открытый API ЭДО.ПОТОК позволяет сторонним приложениям использовать данные из информационной системы ЭДО.ПОТОК для обмена юридически значимыми электронными документами. Настройка доступа к возможностям ЭДО.ПОТОК производится напрямую из интерфейса учётной системы клиента. Помимо этого, разработан уникальный коннектор для интеграции c «1С:Предприятие 8», который не требует инсталляции и дополнительной настройки.

Ежегодная отраслевая конференция ««ИТ в ритейле 2019» традиционно собирает ведущих экспертов IT-сферы и сектора Retail, директоров по развитию, генеральных директоров, а также производителей оборудования и ПО. В рамках встречи эксперты рассматривают наиболее важные вопросы в области диджитализации и цифровизации рынка.

OFD.ru входит в ТОП-5 крупнейших операторов фискальных данных по количеству обслуживаемых касс. Занимается обработкой, хранением и передачей чеков от онлайн-касс в Федеральную налоговую службу, а также предоставлением удобных сервисов, которые упрощают бизнесу соблюдение Федерального закона № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники». Поддерживает работу со всеми моделями касс и фискальных накопителей в утвержденных Приказом ФНС версиях форматов 1.0, 1.05, 1.1, а также обладает максимальным среди ОФД 3-м классом защищенности фискальных данных, соответствующим требованиям ФНС и ФСТЭК России. Клиентами оператора являются 80 тысяч компаний по всей России.