В ведущем международном журнале в области физической химии Physical Chemistry Chemical Physics вышла статья (http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/cp/c7cp05560a#!divAbstract) российско-американского коллектива ученых.

В публикации приведены расчеты, позволяющие с высокой точностью прогнозировать концентрацию опасных канцерогенов при горении топлива. Соответствующее исследование проведено в Самарском университете в рамках работы над мегагрантом под руководством профессора Международного университета Флориды Александра Мебеля.

В Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королёва в рамках мегагранта, выделенного правительством РФ, исследуются реакции горения. Проект направлен на решение злободневной проблемы – предотвращение загрязнения окружающей среды.

«При горении различных видов топлива всегда образуются полиароматические углеводороды (ПАУ), являющиеся опасными канцерогенами, – поясняет один из авторов статьи, научный сотрудник научно-образовательного центра газодинамических исследований (НОЦ ГДИ) Самарского университета Иван Чечет.

- Мы исследовали химические реакции H-abstraction бенз[a]пирена – одного из числа наиболее опасных канцерогенных ПАУ, и предшествующего ему хризена. И получили константы скоростей химических реакций, которые в разы отличаются от опубликованных ранее. Применение полученных констант повысит предсказательную способность НАСА-механизмов (H-Abstraction, C2H2-Addition) при прогнозировании концентраций ПАУ». В свою очередь, более точный прогноз позволит в итоге уменьшить количество выбросов вредных веществ в атмосферу.

По результатам проекта коллектив ученых Самарского унивреситета предложит инженерам-двигателистам физически обоснованные модели горения для конструирования принципиально новых экологичных и энергоэффективных камер сгорания для газотурбинных двигателей. Это более чем актуальная задача, поскольку международные нормы на эмиссию вредных выбросов постоянно ужесточаются и для обеспечения конкурентоспособности российских производителей нужны новые экологически чистые технологии горения.

“Важно минимизировать образование канцерогенных веществ еще на этапе проектирования двигателей внутреннего сгорания, дизеля, газовых турбин, авиационных и ракетных двигателей. А чтобы их минимизировать, необходимо понять, как они образуются. Для этого мы и исследуем соответствующие фундаментальные механизмы”, – пояснил Александр Мебель.