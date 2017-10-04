Окрашенная металлическая поверхность требует регулярного обновления. Это не проблема, если нанесенный колор с блеском только слегка поблекли. Тогда достаточно обновить верхний слой, подобрав подходящий оттенок. Но совсем другая ситуация с лакокрасочным покрытием, которое местами вздыбилось и растрескалось. Его необходимо полностью удалять, выбрав для этих целей абразивные материалы или специальное средство для снятия старой краски с металла .

Методика удаления окрашивания

Избавиться от всех слоев ЛКП можно 3 способами:



механическое удаление при помощи абразивов;



сильное нагревание изделия;



применение специального химического состава, смывающего краску.



Удаление с использованием абразивов – это процесс трудоемкий, который не всегда дает хороший эффект. Выгоревшее и растрескавшееся покрытие приходится счищать с применением силы, ведь местами остаются окрашенные участки. А нагревание металла подойдет не для всех изделий: для чугуна, оцинкованного и листового железа его лучше не применять.

Но совсем другой результат, когда применяется средство для снятия старой краски с металла. Специальный состав обеспечивает ослабление адгезии между железом и ЛКП, из-за чего снять окрашенный слой можно без особых усилий при помощи обычного шпателя.

Как применять удалитель краски?

Среди предлагаемых современной промышленностью смывок рекомендуется выбирать ту, которая:



уже готова к применению и не требует времени для смешивания и отстаивания;



не содержит разъедающей металл кислотно-щелочной основы;



упрощает процедуру снятия покрытия.



То есть продукцию от компании Башхимэталон. Предлагаемая на ресурсе краскинет смывка лакокрасочного слоя экономит время и деньги, поскольку:



Время, необходимое для выдержки после нанесения раствора, не превышает 8-10 минут.

Жидкость не провоцирует появление коррозий на обработанном железе.

После обработки составом для дальнейшей покраски поверхность достаточно только обезжирить.



Компоненты смывки проникают через весь нанесенный слой ЛКП и способствуют его «отторжению». Это помогает без проблем снимать старое окрашивание, поскольку его фрагменты не прилипают к обработанным участкам. Счищать остатки ЛКП можно при помощи специальной щетки, шпателя или струи воздуха.

Удалитель старого лакокрасочного покрытия «КраскиНет» – это не только экономия времени при проведении процедуры, но и сохранение металлической поверхности за счет отсутствия в составе агрессивных компонентов.