Технология снятия старой краски с металла2017-10-03 09:05
Окрашенная металлическая поверхность требует регулярного обновления. Это не проблема, если нанесенный колор с блеском только слегка поблекли. Тогда достаточно обновить верхний слой, подобрав подходящий оттенок. Но совсем другая ситуация с лакокрасочным покрытием, которое местами вздыбилось и растрескалось. Его необходимо полностью удалять, выбрав для этих целей абразивные материалы или специальное средство для снятия старой краски с металла.
Методика удаления окрашивания
Избавиться от всех слоев ЛКП можно 3 способами:
Удаление с использованием абразивов – это процесс трудоемкий, который не всегда дает хороший эффект. Выгоревшее и растрескавшееся покрытие приходится счищать с применением силы, ведь местами остаются окрашенные участки. А нагревание металла подойдет не для всех изделий: для чугуна, оцинкованного и листового железа его лучше не применять.
Но совсем другой результат, когда применяется средство для снятия старой краски с металла. Специальный состав обеспечивает ослабление адгезии между железом и ЛКП, из-за чего снять окрашенный слой можно без особых усилий при помощи обычного шпателя.
Как применять удалитель краски?
Среди предлагаемых современной промышленностью смывок рекомендуется выбирать ту, которая:
То есть продукцию от компании Башхимэталон. Предлагаемая на ресурсе краскинет смывка лакокрасочного слоя экономит время и деньги, поскольку:
Компоненты смывки проникают через весь нанесенный слой ЛКП и способствуют его «отторжению». Это помогает без проблем снимать старое окрашивание, поскольку его фрагменты не прилипают к обработанным участкам. Счищать остатки ЛКП можно при помощи специальной щетки, шпателя или струи воздуха.
Удалитель старого лакокрасочного покрытия «КраскиНет» – это не только экономия времени при проведении процедуры, но и сохранение металлической поверхности за счет отсутствия в составе агрессивных компонентов.
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