АО «КРЭТ» (в составе Госкорпорации Ростех) приступил к выполнению опытно-конструкторских работ по созданию новой бортовой метеорологической радиолокационной станции (МНРЛС). Работы начались за счет собственных средств корпорации «Фазотрон-НИИР».

АО «Фазотрон-НИИР» приступила к опытно-конструкторским работам по производству малогабаритной метеонавигационной радиолокационной станции (МНРЛС) «Гукол-17» для установки на такие вертолеты гражданской авиации, как Ка-226, Ка-226Т, Ми-38 и другие.

В составе бортового оборудования «Гукол-17» производит автоматический анализ погодных явлений, таких как обнаружение гидрометеообразований, определение их местоположения и степени опасности, выявление турбулентности атмосферы путем сканирования пространства.

Для обеспечения навигационных нужд новая система формирует в реальном времени радиолокационную карту земной поверхности с разрешением, позволяющим обнаружить опасные наземные препятствия (мачты ЛЭП, столбы высоковольтных линий и др.), радиолокационные маяки, береговую линию рек и водоемов, а также надводные объекты. При этом всю работу можно провести в одном из двух диапазонов рабочих частот (Х/Ка) по выбору оператора и в зависимости от конкретных условий.

МНРЛС отличает простота использования. К примеру, в режиме МЕТЕО станция может работать практически автономно, с минимальным участием экипажа. В этом режиме предусмотрена возможность компенсации мешающих отражений от земли путем использования цифровых карт местности или другими способами. Также МНРЛС имеет встроенную систему контроля, позволяющую определить состояние станции и выявить отказавшую сменную единицу.

«Сегодня инновационные технологии в области навигационного ориентирования обеспечивают повышенную безопасность вертолетам, выполняющим полеты на низких высотах и в условиях практически полного отсутствия видимости, – отметил генеральный директор АО «КРЭТ» Николай Колесов. – Новая разработка АО «Фазотрон-НИИР» не только отвечает всем требованиям современной гражданской авиации, но и является экономически выгодной для оснащения современных вертолетов. На сегодняшний день при существующих российских и зарубежных аналогах двухдиапазонную метеонавигационную РЛС производит только наше предприятие. Поэтому мы можем с уверенностью ожидать высокий спрос у производителей вертолетной отрасли».

Ориентировочная стоимость одного опытного образца МНРЛС «Гукол-17» составляет 23 млн руб. При поступлении станции в серийное производство (ожидается в 2020 году) цена может снизиться в полтора-два раза и составит 10-15 млн руб.

Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) – крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Основные направления деятельности: разработка и производство систем и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для гражданской и военной авиации, радиолокационных станций (РЛС) воздушного базирования, средств государственного опознавания (ГО), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), измерительной аппаратуры различного назначения (ИА). Кроме того, предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят более 65 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных на территории 29 субъектов РФ. Количество сотрудников – около 43 тыс. человек.

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего – свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.