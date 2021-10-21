8 октября 2021 года очистные сооружения ливневого стока Северного промышленного узла и Центрального района посетила делегация экологического совета г.о. Тольятти. Проект, реализуемый ПАО «КуйбышевАзот за счет собственных средств имеет важное значение как для города, так и для всего региона. В 2020 году был дан старт работе первой очереди, в 2021 ожидается окончание строительства второй.

Работа очистных сооружений ливневого стока в районе Тольятти должна существенно улучшить состояние ливневых сточных вод, поступающих с Северного промышленного узла, где сосредоточено большое количество промышленных предприятий, и части Центрального района города г. о. Тольятти в Саратовское водохранилище.

Важно, что проект, реализованный предприятием, работает в интересах всего города и вносит значительный вклад в общий объем работ по экологическому оздоровлению Волги. После окончательного ввода в эксплуатацию объекта ожидается сокращение объема сброса загрязненных сточных вод на 10,5 млн. куб. м./год.

Члены экологического совета Тольятти самым внимательным образом ознакомились с работой сооружений, смогли лично оценить масштаб проделанной работы и наблюдать за гидравлическими испытаниями второй очереди. Кроме того, гости получили ответы на все интересующие вопросы и даже визуально оценили качество воды до и после очистки.

После того, как очистные заработают по полной технологической схеме, очистка ливневого стока, выйдет на принципиальный уровень и исключит попадание в Волгу загрязняющих веществ. Наибольшая эффективность процесса будет достигаться во многом за счет применения прогрессивного, высокоэффективного и мало-энергоемкого оборудования. Стоки будут очищаться до нормативных требований для рыбохозяйственных водоемов.

Первый этап проекта был включен в федеральную программу «Чистая Волга» в составе национального проекта «Экология» и был реализован за счет собственных средств предприятия. Объем инвестиций в первый этап составил 872 млн. рублей, при этом общие инвестиции в проект составят более 1,5 млрд рублей.

Дав высокую оценку работе очистных сооружений ливневого стока, члены экологического совета отметили их высокую значимость для экологии региона и высказали пожелания приехать еще раз после окончания строительства второй очереди, которое запланировано на конец 2021 года.