Одна из российских авиакомпаний присвоила воздушному судну Airbus А319 с бортовым номером VP-BNY имя «Самара». На раскрашенном в бело-красные цвета фюзеляже с двух сторон около кабины пилотов разметили имя (на русском и английском языках) и герб нашего города.

В четверг, 19 января, свой первый рейс под именем «Самара» совершил самолет Airbus A319. Воздушное судно, рассчитанное на перевозку 128 пассажиров (восьми – в бизнес-классе, и 120 – в экономическом) приземлилось в международном аэропорту «Курумоч» около полудня, совершив рейс из северной столицы России.

«В своем обращении к пассажирам я, конечно сказал о том, что мы находились на борту самолета, названного в честь города, в который направлялись, – рассказал командир экипажа Олег Шнейдмеллер. – Что очень почетно. Выполнять первый полет было ответственной и приятной миссией. Когда самолету дают имя вместо бортового номера, он перестает быть обезличенным, становится одушевленным. Приятно подходить к нему и видеть на борту герб вашего города. Тем более что самарский аэропорт занимает большое место в работе нашей авиакомпании. Основное направление, по которому лайнер будет летать, – Самара – Санкт-Петербург, но также ему предстоят рейсы в Сочи и, возможно, в другие курортные города».

По информации авиакомпании, сейчас на внутренних и международных линиях эксплуатируются самолеты, украшенные символикой других российских городов, среди которых есть и те, что также примут матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоссииTM и Кубка Конфедераций FIFA 2017: Москва, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород.

Новый терминал международного аэропорта «Курумоч» стал первым успешно реализованным проектом в рамках подготовки Самарской области к Чемпионату мира. Однако подготовка и улучшение всего комплекса аэропорта к 2018 году, когда воздушным воротам региона предстоит встречать лучших футболистов и десятки тысяч болельщиков со всего мира, продолжается. Также в данный момент внутри терминала работает выставка, посвященная командам, городам и стадионам Кубка Конфедераций FIFA 2017, который пройдет в нашей стране с 17 июня по 2 июля.