Компания «Интерлизинг» для обеспечения надежной финансовой защиты бизнеса клиентов предлагает увеличить стоимость, на которую застраховано лизинговое имущество.

«С начала 2022 года активы значительно увеличились в цене. При этом страховая сумма не покрывает полной стоимости активов, так как страховое покрытие осталось прежним. Для закрытия рисков, мы предлагаем нашим клиентам увеличить страховую сумму по любому предмету лизинга», – комментирует коммерческий директор компании «Интерлизинг» Сергей Жарков.

Так, например, в случае хищения или гибели имущества (автомобиля, техники, оборудования) сумма страховой выплаты будет соответствовать сумме, указанной в полисе. Учитывая рост цен, это не позволит клиентам купить аналогичную технику.

Или рост стоимости запчастей может привести к тому, что даже после незначительного повреждения имущество будет признано не подлежащим восстановлению, что приведет к признанию полной гибели техники. С учетом изменения цен, суммы выплаты также не хватит для приобретения аналогичной техники.

Увеличение страховой суммы позволит предотвратить данные риски.

Для подачи заявки клиенты могут обратиться в отдел страхования любым удобным способом: оставить заявку на сайте ileasing.ru, по телефону 8 800 550 06 06, в личном кабинете lk.ileasing.ru или обратиться к персональному менеджеру.