Онлайн-марафон партии “Зелёные”, длившийся 24 часа, собрал более 700 тыс. зрителей во всех часовых поясах страны. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба партии.

“Самое масштабное по продолжительности мероприятие избирательной кампании организовали российские “Зелёные”. Экологи провели 24-часовой онлайн-марафон “Зелёный стрим”. Он охватил все часовые пояса России: от Курил и Камчатки до Калининграда. В нем приняло участие, по данным статистики YouTube и ВКонтакте, более 700 000 человек”, – говорится в сообщении. В марафоне принимали участие как опытные экологи, так и начинающие экоактивисты, приверженцы здорового образа жизни.

В ходе онлайн-марафона обсуждалось, как организована сортировка мусора в разных уголках планеты, состоялся тест-драйв электрокаров, показаны журналистские расследования по экологическим проблемам Волгоградской области и Красноярского края, репортаж из самого большого в России частного приюта для животных “Душа бродяги” в Калужской области. Эксперты обсуждали развитие “зелёных” финансов, изменение климата, здоровое питание, новые тенденции “зелёной” моды, экологического воспитания.

“В ходе стрима российские экологи провели также первый 140-километровый плоггинг-забег в Красноярском крае. Его участники во время забега собрали более 3 кубометров пластика с дорог”, – уточнили в пресс-службе.

https://tass.ru/obschestvo/12373491

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