Москва, 24 марта 2022 — Основатель сети школ ONE! International School Максим Натапов выступил на XII Петербургском международном образовательном форуме. Темой доклада стали инновации в образовательном стандарте ONE!, повышающие качество обучения и уровень мотивации учащихся. XII Петербургский международный образовательный форум — событие мирового уровня в сфере образования, проходит с 13 по 30 марта. Мероприятие носит межинституциональный характер: в нем принимают участие выдающиеся ученые, педагоги, политики, руководители системы образования, которые вместе обсуждают вопросы глобального просвещения как основы развития общества. В этом году в 300 мероприятиях, которые пройдут в рамках форума, принимают участие более 50 000 представителей из российских регионов, а также 33 зарубежных стран. Максим Натапов выступил в качестве эксперта в панельной дискуссии в рамках I Межрегиональной научно-практической конференции с международным участием «Современное качество образования: многомерный междисциплинарный феномен». Его выступление было посвящено инновационным трендам современного образования, которые способствуют повышению качества обучения и уровня мотивации учащихся. Максим рассказал о передовых образовательных разработках, внедренных в школах ONE!, об успешных кейсах, которые можно эффективно применять в других школах России. Одним из трендов является персонифицированный подход к обучению. Основа образовательного стандарта ONE! — персонификация во всем — от выбора направления обучения до междисциплинарных проектов. Важное значение имеет оценка достигнутых результатов. В ONE! International School разработана собственная система мониторинга и контроля образовательного трека каждого учащегося, позволяющая отслеживать успеваемость по предметам, развитие универсальных компетентностей, а также сравнивать результаты данного ученика за предыдущий и текущий периоды. Внедрение геймификации в образовательный процесс — также один из ведущих трендов. В ONE! International School геймифицированы междисциплинарные блоки, направленные на глубокую проработку важных для общества и личности тем. Каждый из блоков включает в себя ряд мероприятий и тематических заданий, которые ребята выполняют индивидуально или в группах. Большое внимание экспертов образования привлек авторский курс предпринимательства ONE! International School. Предмет «Предпринимательство» введен в основной учебный план с 1 класса. Этот инновационный предмет позволяет решить вечный вопрос средних школ: как сделать так, чтобы дети хотели учиться, как мотивировать на освоение академических знаний? Одним из важнейших трендов современного образования является развитие у учеников soft skills. В школах ONE! выделены 12 универсальных компетентностей, необходимых для эффективного существования в современном мире: умение учиться, общественная позиция и гражданское сознание, настойчивость, адаптивность, инициативность, решение проблем и задач, любознательность, коммуникация, кооперация, критическое и креативное мышление и самоорганизация. Практики по развитию компетентностей интегрированы во все учебные процессы ONE!. «Миссия ONE! International School: воспитывать нравственных, глобальных, продуктивных и здоровых людей, способных менять мир к лучшему. Мир меняют технологии, а технологии создают люди. Мы хотим быть по-настоящему эффективными, поэтому учитываем передовой российский и международный опыт, а также разрабатываем собственные инновационные решения. Ведь будущее наших детей создается здесь и сейчас. И глобальная цель образования — сделать все возможное, чтобы каждый ребенок, став взрослым, был не только успешным профессионалом, но и полноценной личностью, нашел свое место в жизни и был счастливым», — прокомментировал Максим Натапов, основатель ONE! International School. * * * ONE! International School — сеть частных садов и школ, работающая по новому образовательному стандарту ONE!, разработанному специалистами компании в соавторстве с зарубежными методистами. Учебный процесс организован с применением методики международного бакалавриата, финской образовательной модели, имеет глубокое погружение в культуру и практику предпринимательства и адаптирован под ФГОС для школ и садов. Образовательный стандарт, реализуемый в сети ONE! International School — это 4 детских сада и 2 школы, 2 центра исследования и разработки в России и США, 2 предпринимательских лагеря на курорте Роза Хутор и в Подмосковье и Центр подготовки педагогов с возможностью ежегодного обучения до 1 000 человек. К настоящему времени в рамках Системы воспитано более 3 000 учащихся.

К 2026 году ONE! International Educational Group планирует открыть еще 3 новые собственные школы, запустить глобальный сервис по управлению образовательными учреждениями на базе собственной технологии ONE! Management, а к 2032 году — обучать 10 000 школьников и обеспечить поступление до 3 000 своих выпускников в ведущие мировые университеты, а также устроить 2 000 выпускников на работу в технологические компании России.

