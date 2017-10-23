В социальных сетях МЧС отвечает на злободневны вопросы жителей и рассказывается о жизни МЧС.

Так например, МЧС ответило на вопрос почему пожарная машина приехала без воды? Самая распространенная претензия со стороны погорельцев к пожарным – то, что якобы они прибыли на пожар с машиной… без воды. Естественно, это не соответствует действительности. Объяснить технологию тушения, а также рассказать о технике, которую используют российские пожарные и спасатели, МЧС помогают соцсети. Через соцсети МЧС получает обратную связь от тех кто оказался в непростой жизненной ситуации.

И так МЧС поясняет: в обычной пожарной цистерне содержится в среднем 2400 литров воды, которых хватает не более чем на 11 минут работы расчета с одного ствола, ведь каждую минуту он расходует по 222 литра воды. Соответственно, при тушении одновременно с двух стволов время работы сокращается до пяти с половиной минут. Поэтому на пожар одновременно выезжают две наполненные водой машины, одна приступает к тушению из цистерны, а вторая подключается к бесперебойному источнику подачи воды – пожарному гидранту – до которого бывает от места пожара не одна сотня метров.

Кроме того, заметил, что что содержание пожарных гидрантов в рабочем состоянии – забота местных властей, обычно за это отвечают предприятия “Водоканал” или управляющая компания ЖКХ.

“Пока не пришла работать в пожарную охрану, так же, как и остальные обыватели, пребывала в святом убеждении, что на пожар машина может и без воды приехать, пока мальчишки с пожаротушения не объяснили, на сколько минут тушения пожара хватает запаса воды в пожарном автомобиле (цистерне) и как важно, чтоб были источники воды на месте пожара”, – рассказала Лариса Воробьева соотрудник пожарной охраны.

Один из популярных вопросов которые поступают специалистам МЧС постоянно это как устроиться на работу в МЧС. Например, можно ли стать спасателем, если есть некритичные проблемы со зрением, небольшой минус (ответ – нет, нельзя, Вы не пройдете врачебную комиссию). Интересуются пользователи, где выучиться на дознавателя госпожнадзора (необходимо закончить Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России по специальности “Пожарная безопасность”, “Юриспруденция”, “Судебная экспертиза”) и, конечно же, как стать пожарным? Правильный ответ – необходимо отслужить в армии и пройти специальное обучение в учебных центрах МЧС России. Добро пожаловать!

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