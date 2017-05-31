С 1 июня Внешэкономбанк расширит программу отбора менеджеров в регионах. К 23 пилотным субъектам РФ присоединятся еще 62.

В Самарской области, вошедшей в пилот, завершен первый этап отбора сертифицированных менеджеров в рамках проекта Внешэкономбанка по запуску новой модели работы с регионами. От потенциальных соискателей из Самарской области получено 8 заявок.

Всего от кандидатов из пилотных субъектов РФ получено более 180 заявок. Наибольшую активность продемонстрировали кандидаты из Москвы и Удмуртии, приславшие 19 и 15 заявок соответственно. В Ленинградской и Московской областях соискателями стали 14 и 12 кандидатов соответственно. Большинство кандидатов представляют региональные институты развития и бизнес-сообщество. Более двух третей участников отбора занимают руководящие должности.

В рамках второго этапа отбора эксперты проанализируют заявки, присланные кандидатами из пилотных регионов. С лучшими из них будут проведены очные или видео-собеседования. Победители заключат с банком соглашения о конфиденциальности, пройдут обучение и сертификацию. Далее с каждым сертифицированным менеджером будет заключено соглашение о сотрудничестве, после чего они начнут работать с региональными инвестпроектами в интересах Внешэкономбанка. Работая в партнерстве с ВЭБ, они смогут приобрести новый опыт и расширить свои деловые связи с представителями власти и бизнеса. Лучшим менеджерам будет предложено войти в кадровый резерв ВЭБ 2.0 и присоединиться к команде управляющих существующими и новыми проектами банка. В дальнейшем Внешэкономбанк рассмотрит возможность выплаты вознаграждения наиболее успешным менеджерам, участвующим в подготовке и реализации региональных проектов.

Институт сертифицированных менеджеров станет одним из основных инструментов формирования широкой воронки региональных проектов в рамках нового инвестиционного процесса ВЭБ. Совместная работа менеджеров, инициаторов проектов и банка будет построена на платформе «Фабрика проектов развития». Она позволит в онлайн-режиме:

· осуществлять отбор заявок по отраслевым приоритетам финансирования;

· оценивать возможность инвестирования в проект по его основным финансовым показателям;

· отслеживать изменения статусов по заявкам и просматривать другую статистическую информацию в удобной графической форме;

· проводить экспресс-оценку проектов;

· оказывать консультационную поддержку клиентам со стороны сертифицированных менеджеров.

Кроме того, на платформе «Фабрика проектов развития» будет консолидирована информация о доступных мерах господдержки. С помощью этих сведений сертифицированный менеджер сможет определить меры господдеркжи, применимые по отношению к проектам его региона, а также сравнить их с условиями предоставления поддержки в других субъектах РФ.

В рамках масштабирования новой модели работы с регионами на всю Россию ВЭБ намерен выбрать, обучить, протестировать и сертифицировать до трех менеджеров в каждом субъекте РФ. Прием заявок от кандидатов из тех субъектов РФ, которые подключаются к проекту с 1 июня, будет также проходить на специализированной платформе Агентства стратегических инициатив LEADER-ID.

Как отмечает заместитель председателя – член Правления Внешэкономбанка Алексей Иванченко, уже сейчас наблюдается большой интерес к проекту со стороны представителей региональных институтов развития, бизнеса и общественных организаций.

«Несмотря на то, что до настоящего момента отбор проводился только в 23 регионах, мы уже получили более 50 заявок от кандидатов из субъектов РФ, не вошедших в пилот. Все они будут рассмотрены в рамках масштабирования новой модели работы с регионами на всю страну. До конца сентября у нас появятся сертифицированные специалисты во всех регионах России», – комментирует Алексей Иванченко.