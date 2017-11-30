Самара, 29 ноября 2017 года – Промсвязьбанк подвел итоги конкурса рисунка и фотографий «Моя карта», организованного при поддержке правительства Самарской области и администрации Самары. Победителями конкурса стали Вероника Косорукова (номинация «Детские рисунки»), Григорий Поляков (номинация «Подростковые рисунки»), Юлия Бординова (номинация «Рисунки»), София Ночевнова (номинация «Детские фотографии») и Елена Агафонова (номинация «Фотографии»).

Сбор заявок на конкурс «Моя карта» стартовал 15 сентября. К участию принимались творческие работы – рисунки и фотографии – посвященные Самарской области, ее природе, архитектуре, красоте, духу, выдающимся людям. Победителей определяли в два этапа. 10 ноября экспертная комиссия выбрала лучшие фотографии и рисунки, которые прислали участники. Работы конкурсантов оценивали: вице-президент – региональный директор операционного офиса «Самарский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Татьяна Перемышлина, директор ГБУК «Самарский областной художественный музей» Галина Рябчук, фотографы Олег Давыдов и Максим Густарев, архитектор и художник Евгения Биктимирова.

В зависимости от номинации количество вышедших в финал работ варьировалось от 5 до 28. Затем стартовало открытое голосование, которое проходило до 27 ноября 2017 года в группе Промсвязьбанка в социальной сети «ВКонтакте». В конечном итоге учитывались голоса, набранные по итогам голосования, в сумме с количеством баллов, присужденных работам экспертной комиссией. Первые места заняли работы, набравшие таким образом наибольшее количество баллов.

Призовой фонд конкурса составил 100 тыс. рублей. Победитель в каждой из пяти номинаций получил приз – 20 000 рублей. А лучшие работы станут основой для создания дизайна банковских карт Промсвязьбанка в Самарской области.

Помимо главных призов памятные подарки получили самые маленькие участники конкурса. Также члены жюри приняли решение отметить нескольких участников призами вне конкурса. Среди поощрительных призов – «Один день с художником Евгенией Биктимировой, эксклюзивная рама для картины от компании «Арт Багет» и участие в экспозиции галереи «Вавилон», сертификат на бесплатное обучение на курсе «Основы фотографии» в фотошколе Максима Густарёва, а также коллекционные издания, посвященные выдающимся художникам Э. Уорхолу и И. Комиссарову.

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