Промсвязьбанк наградил победителей конкурса «Моя карта» в Самаре2017-11-30 13:53
Самара, 29 ноября 2017 года – Промсвязьбанк подвел итоги конкурса рисунка и фотографий «Моя карта», организованного при поддержке правительства Самарской области и администрации Самары. Победителями конкурса стали Вероника Косорукова (номинация «Детские рисунки»), Григорий Поляков (номинация «Подростковые рисунки»), Юлия Бординова (номинация «Рисунки»), София Ночевнова (номинация «Детские фотографии») и Елена Агафонова (номинация «Фотографии»).
Сбор заявок на конкурс «Моя карта» стартовал 15 сентября. К участию принимались творческие работы – рисунки и фотографии – посвященные Самарской области, ее природе, архитектуре, красоте, духу, выдающимся людям. Победителей определяли в два этапа. 10 ноября экспертная комиссия выбрала лучшие фотографии и рисунки, которые прислали участники. Работы конкурсантов оценивали: вице-президент – региональный директор операционного офиса «Самарский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Татьяна Перемышлина, директор ГБУК «Самарский областной художественный музей» Галина Рябчук, фотографы Олег Давыдов и Максим Густарев, архитектор и художник Евгения Биктимирова.
В зависимости от номинации количество вышедших в финал работ варьировалось от 5 до 28. Затем стартовало открытое голосование, которое проходило до 27 ноября 2017 года в группе Промсвязьбанка в социальной сети «ВКонтакте». В конечном итоге учитывались голоса, набранные по итогам голосования, в сумме с количеством баллов, присужденных работам экспертной комиссией. Первые места заняли работы, набравшие таким образом наибольшее количество баллов.
Призовой фонд конкурса составил 100 тыс. рублей. Победитель в каждой из пяти номинаций получил приз – 20 000 рублей. А лучшие работы станут основой для создания дизайна банковских карт Промсвязьбанка в Самарской области.
Помимо главных призов памятные подарки получили самые маленькие участники конкурса. Также члены жюри приняли решение отметить нескольких участников призами вне конкурса. Среди поощрительных призов – «Один день с художником Евгенией Биктимировой, эксклюзивная рама для картины от компании «Арт Багет» и участие в экспозиции галереи «Вавилон», сертификат на бесплатное обучение на курсе «Основы фотографии» в фотошколе Максима Густарёва, а также коллекционные издания, посвященные выдающимся художникам Э. Уорхолу и И. Комиссарову.
О Промсвязьбанке
ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 153 млрд рублей по состоянию на 01.10.2017 согласно данным по МСФО. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% – НПФ «Будущее», 9,9999% – НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 8,8897% – ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Standard & Poor’s (на пересмотре), «B2» Moody’s Investors Service (на пересмотре), а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне «ruA» (прогноз стабильный). Промсвязьбанк занимает 10-е место в рейтинге ста крупнейших банков России по версии журнала «Коммерсант-Деньги». Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает свыше 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер – PSBR). www.psbank.ru
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