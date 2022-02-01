Консорциум архитектурного бюро Blank Architects и компании Clancy Engineering (входят в консорциум BACE) приступил к разработке нового проекта гостиничного комплекса в Магадане. По приглашению губернатора руководители и проектные команды архитекторов и проектировщиков посетили площадку для изучения и анализа участка вблизи городского парка «Маяк» на Приморской улице. Новый гостиничный комплекс рассчитан на 120 номеров и планируется к реализации в соответствии с требованиями, предъявляемыми на международном уровне к отелям 4*. Расположение участка позволит открыть из номеров отеля вид на Охотское море и береговую линию.

Личное посещение площадки – неотъемлемый этап, предшествующий подробной разработке и формированию концепции архитектурного проекта. Планы по проекту руководители компаний обсудили с мэром города Юрием Гришаном в ходе личной встречи.

Партнер, главный архитектор Blank Architects Шимон Матковски и основатель Clancy Engineering Джон Марк Кланси рассказали о деталях текущей работы:

«В ходе трехдневной работы мы уже осмотрели участок предполагаемого строительства. Но главное – изучение темы в проекте. Один из наших методов – поставить под сомнение очевидное, чтобы найти лучшее решение, и сейчас заняты поиском и сбором информации для начала проектирования и определения концептуальной идеи проекта», – отметил Шимон Матковски.

«Мы уже имеем опыт работы с проектами на Дальнем Востоке, в Якутске, Хабаровске. Это часть России, где живут отважные люди. Чтобы реализовать здесь проект, нужно приложить много усилий, но не останавливает и заслуживает уважения, – рассказал Джон Марк Кланси.