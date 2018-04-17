«То, чему сегодня учат в старшей школе,

СПО, ВУЗах (в большей степени),

в будущем не пригодится в жизни…».

В.Н. Просвиркин

В современном мире технологии опережают общественное сознание людей. Порой люди просто не поспевают за прогрессом. Технологии меняют рынок и правила игры. Профессии, на которые учились – видоизменяются, становятся ненужными или исчезают вовсе. Сегодня «идти в ногу со временем» – значит отставать. Единственный выход – опережать время, видеть, понимать и строить будущее. С нами делится своим глубоким видением актуальных тенденций развития общества автор познавательного и очень многогранного труда – Владимир Николаевич Просвиркин, доктор педагогических наук, профессор РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, профессор МГТУ «СТАНКИН», заслуженный учитель РФ, директор Центра образования «Школа здоровья» №1679, лауреат нескольких премий, в том числе премии Президента РФ, Правительства РФ, города Москвы в области образования.

Книга «Будущее не за горами» Владимира Просвиркина рассчитана на руководителей различных рангов: муниципального, регионального, федерального и международного значения. В ней представлены научные кратковременные и долговременные прогнозы развития современного общества, даются возможные пути и методы выхода России в лидирующие страны мира, рассматриваются вопросы развития человека в сравнении с развитием мировых цивилизаций. Она помогает продиагностировать себя, узнать индивидуальные и межличностные особенности, профессиональные направления и наклонности, учит прогнозировать дальнейшее развитие. Книга является практическим, научно-популярным изданием, она полезна различным структурам в области российского образования, а также думающим и анализирующим ситуацию руководителям. Книга может стать настольным пособием для любого руководителя и является незаменимым научным подспорьем в формировании стратегии развития системы образования, как государственной, так и региональных.

Главы книги выстроены в логике возрастающей фокусировки взгляда в будущее: первая обзорно рассказывает о месте России в мировой цивилизации, особенностях личности современного человека в условиях меняющихся технологий. Вторая глава на основе международных и отечественных форумов описывает экономическую и технологическую картину мира, даёт богатейшую почву для размышлений о будущем. Третья глава – футурологическое описание науки, технологий, экономики и профессий будущего. Четвёртая глава знакомит читателя с апробированным в образовательной организации и усовершенствованным механизмом взаимосвязи событий, процессов и поколений – «технологией преемственности», детально сформулированной автором в его научных трудах. Автор рассуждает о принципах построения системы и системного мышления в современном управленческом аспекте. Рассматривая перспективы развития личности человека в ближайшем будущем, в пятой главе автор выходит на описание «Технологии развития человека» и заявляет, что непрестанный мыслительный процесс – основа долголетия, совершенства и успеха личности. Последняя, шестая, глава книги включает в себя авторские исследования, проливающие свет на глубокую трансформацию ценностей, ориентиров и профессиональных взглядов современных подростков. В этой главе автор подробно останавливается на необходимости развития у подрастающего поколения «универсальных способностей», которые позволяют человеку стать хозяином своей судьбы и динамически реагировать на происходящие вокруг изменения.