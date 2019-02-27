Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) признана победителем в тендере на поставку государственному концерну «Туркменгаз» газотурбинных двигателей НК-12СТ и НК-14СТ промышленного назначения.

По результатам тендера холдинг поставит ГТД НК-12СТ и НК-14СТ разработки и производства самарского ПАО «Кузнецов» (входит в ОДК) для эксплуатации на компрессорных станциях ГК «Туркменгаз».

ОДК участвует и в ряде других тендеров на поставку газотурбинных двигателей и запчастей к ним для компрессорных станций ГТС Туркменистана, а также на капитальный ремонт промышленных двигателей, находящихся в эксплуатации.

Туркменистан является одним из крупнейших энергетических экспортеров в мире, реализующий в нефтегазовой отрасли масштабные инфраструктурные проекты. Для ОДК рынок Туркменистана – один из наиболее привлекательных c точки зрения продвижения газотурбинной техники промышленного назначения.

Сотрудничество ОДК с ГК «Туркменгаз» в части обеспечения его объектов газотурбинным оборудованием продолжается с 2011 г., когда был заключен контракт на поставку ГТД НК-12СТ (в 2013 г. отгрузка состоялась).

Двигатель НК-14СТ предназначен для привода центробежного нагнетателя газоперекачивающего агрегата, серийно производится ПАО «Кузнецов» с 1995 года. По сравнению с базовым двигателем (НК-12СТ) НК-14СТ обладает большей мощностью и более высоким КПД, имеет измененную проточную часть и конструкцию турбин. Двигатель работает во всеклиматических условиях, его ресурс составляет 100 000 часов.