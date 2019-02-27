ОДК поставит промышленные газотурбинные двигатели семейства НК в Туркменистан2019-03-13 09:35
Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) признана победителем в тендере на поставку государственному концерну «Туркменгаз» газотурбинных двигателей НК-12СТ и НК-14СТ промышленного назначения.
По результатам тендера холдинг поставит ГТД НК-12СТ и НК-14СТ разработки и производства самарского ПАО «Кузнецов» (входит в ОДК) для эксплуатации на компрессорных станциях ГК «Туркменгаз».
ОДК участвует и в ряде других тендеров на поставку газотурбинных двигателей и запчастей к ним для компрессорных станций ГТС Туркменистана, а также на капитальный ремонт промышленных двигателей, находящихся в эксплуатации.
Сотрудничество ОДК с ГК «Туркменгаз» в части обеспечения его объектов газотурбинным оборудованием продолжается с 2011 г., когда был заключен контракт на поставку ГТД НК-12СТ (в 2013 г. отгрузка состоялась).
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