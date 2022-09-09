С сентября 2021 года по август 2022 года Центр молекулярной онкологии «ОнкоАтлас» обеспечил современными генетическими тестами 4,3 тысячи онкологических пациентов, что почти троекратно превышает показатели за аналогичный предшествующий период. Высокоточные тест-системы «Соло-тест АВС» от «ОнкоАтласа» основаны на методе NGS, помогают подобрать таргетную терапию и диагностировать наследственный рак.

Один набор реагентов «Соло-тест АВС» рассчитан на анализ образцов 48 пациентов. С сентября 2020 года по август 2021 года «ОнкоАтлас» обеспечил российские учреждения здравоохранения 36 тест-системами «Соло-тест АВС», на которых прошли обследования свыше 1,7 тысяч пациентов с онкологическими заболеваниями молочных желез, яичников, поджелудочной железы и простаты.

«Соло-тест ABC» стал первым зарегистрированным для онкологии тестом на основе высокоточного секвенирования методом NGS (Next Generation Sequencing). При помощи этого набора реагентов лабораторные специалисты «прочитывают» сразу несколько генов целиком, чтобы определить особенности злокачественных опухолей и найти мутации, ответственные за чувствительность к лечению и семейные формы рака. На основе этой информации врач-онколог может подобрать наиболее эффективные препараты, определить риск рецидива и спланировать объем операции. Также если тест определит, что мутация наследственная, это поможет спланировать раннюю диагностику и профилактику заболевания близким пациента, так как они также могут быть носителями поломки в геноме. Преимущества медицинского решения «ОнкоАтласа» в глубине исследования, высокой точности, простоте, удобстве использования и скорости получения результатов. Оно позволяет обнаруживать пациентов даже с самыми редкими поломками в генах, которые другими методами ранее не выявлялись.

Рост востребованности NGS-решений для молекулярно-генетических исследований в столице и включение такого вида анализа в ОМС позволил «ОнкоАтласу» нарастить объемы производства почти в 3 раза. С сентября 2021 года выпущено 90 наборов реагентов, на которых прошли обследования 4,3 тысячи жителей страны. Центр молекулярной онкологии «ОнкоАтлас» уже обеспечил тест-системой «Соло-тест АВС» 62-ю московскую онкологическую больницу, НМИЦ им. Блохина, МКНЦ им. Логинова, Республиканский медико-генетический центр Башкортостана, Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины в Новосибирске и другие учреждения здравоохранения.

Ожидается, что до конца 2022 года будет дополнительно выпущено свыше 70 наборов для 3,5 тысяч пациентов. Лечащие врачи-онкологи из любой точки России могут направить своих пациентов на молекулярно-генетические исследования через сайт cancergenome.ru. NGS-анализы выполнит любая лаборатория, обладающая необходимым оборудованием и валидированной Росдравнадзором тест-системой «Соло-тест АВС» для NGS-исследований пациентов с онкологическими заболеваниями молочных желез, яичников, предстательной железы и простаты.

«Потенциал наших возможностей не исчерпывается текущими объемами производства. Мы можем на 80% закрыть потребности отечественных медико-генетических лабораторий с помощью разработанных нами тест-систем для онкодиагностики по более широкому спектру онкологических заболеваний. По нашим оценкам, ежегодно в NGS-анализах нуждается более 100 тысяч пациентов, борющихся против рака, и их родственников, которые могут быть носителями наследственных онкологических синдромов», – заявил руководитель Центра молекулярной онкологии «ОнкоАтлас» Владислав Милейко.

Справочно:

Центр молекулярной онкологии «ОнкоАтлас» («ОНКОДИАГНОСТИКА АТЛАС») – пионер прецизионной (высокоточной) онкологии в России. Команда компании с 2011 года разрабатывает и делает доступными для пациентов инновационные решения и услуги для профилактики, диагностики и подбора терапии онкологических заболеваний на основе анализа молекулярно-генетического профиля опухоли человека и наследственных особенностей.