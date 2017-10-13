В Тольятти презентовали мобильное приложение «ON RUSSIA!». Презентация прошла в рамках видеоконференции между студентами-разработчики из Томского политехнического университета и студентами Тольяттинского государственного университета.

Самарская область стала одним из регионов, студенты которого проявили инициативу участвовать в совместной доработке приложения. Ранее такие презентации прошли в Хабаровске, Приморье, Санкт-Петербурге, Смоленске, Тюмени, Омске и других городах. Всего в проекте на сегодняшний день принимает участие 15 регионов нашей страны.

В ходе видео-связи томские студенты рассказали о том, что будет представлять собой новое мобильное приложение, показали макеты дизайна его основных страниц, рассказали о наработках по наполнению интерактивной части приложения.

Как сообщает издание Русская Планета , главная идея мобильного приложения «ON RUSSIA!» заключается в том, что оно позволит объединить на одной онлайн-площадке активную и патриотически настроенную молодежь со всей страны, разделяющую одну общую позицию – Россия сильная и великая страна, которой стоит гордиться. В приложении будут содержаться интересные мероприятия конкретного российского города или вуза, а также уникальные задания и квесты, за прохождение которых участники будут получать баллы и обменивать их на призы.

Отдельное место в проекте авторы идеи выделяют президенту России Владимиру Путину, посвятив ему отдельные задания квестов и викторин, а в магазине товаров, в том числе, будет представлена сувенирная продукция с изображением главы государства.

В настоящий момент запущена бета-версия приложения, она доступна для скачивания в магазине Google Play. Сейчас студенты занимаются доработкой проекта и уже в ближайшее время будут готовы представить его в магазине Apple App Store.