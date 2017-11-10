Промсвязьбанк предложил новым клиентам премиальной программы Orange Premium Club возврат средств 10% от покупок по картам в категориях «АЗС», «Рестораны», «Салоны красоты» и «Магазины косметики». Акция продлится до 31 января 2018 года.

Предложение действует для клиентов, ставших участниками Orange Premium Club с октября 2017 года, и распространяется на все карты программы: основные и дополнительные, дебетовые и кредитные. Максимальная сумма возврата денежных средств по акции – 5 000 рублей в месяц при условии трат на сумму от 50 000 рублей/ эквивалент в валюте в тот же период.

«Сезонная акция по возврату средств на карты премиальной программы Промсвязьбанка Orange Premium Club станет хорошим началом для долгосрочных отношений с новыми клиентами банка, которые смогут порадовать себя «Кешбэком на любой вкус» в преддверии новогодних праздников», – комментирует Виталий Роговой, начальник управления по развитию сегмента состоятельных клиентов Промсвязьбанка.

Оставить заявку на участие в программе Orange Premium Club можно по ссылке . Получить подробную информацию об акции «Кешбэк на любой вкус» можно на сайте банка.

О Промсвязьбанке

ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 154 млрд рублей по состоянию на 01.10.2017 согласно данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% – НПФ «Будущее», 9,9999% – НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 10% – ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный), а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне «ruA» (прогноз стабильный). Промсвязьбанк занимает 10-е место в рейтинге ста крупнейших банков России по версии журнала «Коммерсант-Деньги». Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер – PSBR). www.psbank.ru