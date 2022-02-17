18 февраля 2022 г. в г. Оренбурге прошла презентация интернет-портала «ОренМигрант», созданного в помощь иностранным рабочим из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в России. Ее совместно организовали АНО «Содружество народов Евразии», Управление по вопросам миграции УМВД России по Оренбургской области, Ассамблея народов Оренбургской области и НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета.

В ходе презентации было отмечено, что что с XVIII века Оренбургский край исторически является главными сухопутными воротами России в Центральную Азию. В настоящее время по его территории проходят основные железнодорожные транзитные магистрали Ташкент–Москва и Бишкек–Москва. Однако на фоне пандемии традиционный поток мигрантов в Россию через Оренбуржье существенно сократился. Представитель Управления по вопросам миграции УМВД России по Оренбургской области Татьяна Бойчук сообщила, что если в 2019 г. через оренбургский участок государственной границы проследовало 3,4 млн человек, то в 2020 г. – 889 тыс. (–73,6 %), а в 2021 г. – 644 тыс. иностранцев (–27,5 %).

Вместе с тем, по мере успешной адаптации российской экономики к пандемии, в Оренбургской области значительно сократилась безработица до 1,2 %, и даже наблюдается дефицит трудовых кадров. Консультант регионального Министерства труда и занятости населения Светлана Кириллова отметила, что количество свободных вакансий превышает число желающих: в строительстве – в 3,4 раза, в обрабатывающей промышленности – в 2,4 раза и т. д. Поэтому экономика объективно нуждается в притоке новых рабочих рук, в том числе из-за рубежа.

Для информационной поддержки иностранных трудовых мигрантов из Центральной Азии в приграничном регионе командой АНО «Содружество народов Евразии» под руководством Веналия Амелина по гранту Департамента молодежной политики Оренбургской области были разработаны интернет-портал «ОренМигрант» и 7 тематических справочных буклетов. Новые ресурсы в доступной емкой форме объединяют информацию о порядке въезда и пребывания в РФ, трудоустройства, возможностях получения медицинской помощи и образования, правилах поведения в российском обществе, взаимодействия с полицией, ответственности за нарушения законодательства, полезные советы и контакты. Пока они запущены на русском языке, но с последующим переводом на киргизский, таджикский и узбекский языки.

Собравшиеся на презентации эксперты из России, Кыргызстана и Узбекистана высоко оценили насыщенность, простоту и удобство функционала сайта. Вместе с тем, они выдвинули ряд предложений по дальнейшему развитию новых ресурсов. Так, зам. министра региональной и информационной политики Оренбургской области Роман Цуканов считает перспективной разработку на основе сайта мобильного приложения для мигрантов. Зам. руководителя Государственной инспекции труда в Оренбургской области Фаиля Арсланова предложила разместить на портале «ОренМигрант» ссылку на электронный сервис инспекции, чтобы иностранные рабочие могли самостоятельно получать через дружественный ресурс консультации и помощь, подавать жалобы и иные обращения о нарушении своих трудовых прав для их восстановления с помощью надзорных структур.

Эксперт Международного института Центральной Азии Равшан Назаров из Ташкента отметил необходимость перевода портала на узбекский не только латиницей, но и кириллицей, которая до сих пор более востребована в Узбекистане. Руководитель киргизской диаспоры Оренбуржья Таалайбек Жандар Уулу посоветовал дополнить сайт новостным разделом с позитивным контентом о жизни мигрантов и их вкладе в развитие России.

https://оренмигрант.рф/