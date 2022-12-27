С 01 января 2023 года введен в действие ТР ЕАЭС 051/2021. Технический регламент устанавливает правила распространения мяса птицы и пищевых изделий из него. Нормативный документ актуален для всех стран экономического союза (ЕАЭС).

На какую продукцию распространяется техрегламент?

В сферу регулирования входят продукты убоя и мясные изделия, подвергшиеся обработке. Среди них:

1. бульоны;

2. консервы;

3. субпродукты;

4. колбасные изделия;

5. полуфабрикаты;

6. продукты, предназначенные для детей.

Обратите внимание, что новый техрегламент распространяется на мясо курицы, утки, индейки, перепелки, страуса.

Виды разрешительных документов

Производителям и импортерам мяса птицы требуется получать:

• ветеринарный сертификат (для продукции убоя);

• декларацию соответствия (для большинства типов изделий);

• свидетельство о госрегистрации – СГР (для детского питания и продуктов нового вида).

Как производство и продажа мяса птицы регулировались до 2023 года?

До 2023 года профильного техрегламента с требованиями к курятине или индюшатине в России не существовало. Оборот данных товаров регулировал ТР ТС 021/2011, содержащий общие нормы безопасности пищевой продукции.

Эксперты центра сертификации “АльфаГОСТ” полагают, что введение в действие ТР ЕАЭС 051/2021 позволит улучшить контроль за мясом птицы и переработанными продуктами. В новом техрегламенте учтены актуальные требования к органолептическим и физико-химическим показателям. Тщательная проверка позволит допускать на рынок только качественные и безопасные продукты, защитить потребителя от контрафакта и опасных для здоровья товаров.

Что будет с нарушителями?

Отказ от оформления деклараций о соответствии, СГР или ветеринарно-санитарных заключений ведет к административной ответственности. За первичное нарушение предусмотрены штрафы до 600 000 рублей, за повторные – конфискация товара и временное приостановление деятельности на срок до 90 дней (ст. 14.43, 14.44, 14.45 КоАП РФ).

Переходный период

Чтобы обеспечить производителям (импортерам) плавный переход к новым правилам, допускается использовать разрешительные документы, выданные до 01.01.2023, в течение срока их действия, но не позднее 30.06.2024.

До этой же даты можно производить и продавать товары, на которые получены разрешения по ранее действовавшим нормативам.

Для уточнения требований к продукции и оформления разрешений обращайтесь в центры сертификации.