Об обновлении редактора с электронной цифровой подписью сообщил Р7-Офис2022-01-13 10:25
Десктопный редактор Р7-Офис с поддержкой ЭЦП обновлен до версии 6.3.8002.
До обновления проверка подписи поддерживалась только внутри редактора Р7-Офис (версия с ЭЦП) и с помощью утилиты Инструменты КриптоПро. В новой версии проверить ЭЦП на соответствие федеральному закону «Об электронной подписи» № 63-ФЗ можно на портале Госуслуг – https://15.gosuslugi.ru/pgu/eds
Реализована поддержка соподписи (возможность последовательной подписи документа несколькими участниками документооборота непосредственно из редактора). При этом проверка соподписи уже осуществляется через редактор Р7-Офис с поддержкой ЭЦП, а также утилитой Инструменты КриптоПро 5.0. Проверка соподписи на Госуслугах планируется в будущих версиях.
В настоящее время версии редакторов Р7-Офис с ЭЦП уже успешно используют госорганы. Возможность составлять и подписывать документы без включения их в локальный документооборот экономит время специалистов на обработку входящих писем, требующих ответа. Например, данный функционал используется в субъектах РФ для обработки обращений граждан, поступающих по электронной почте. Формирование ответа, его подписание и отправка осуществляются в один цикл — без пересохранения, печати и сканирования документа.
Обновления носят публичный характер и доступны всем пользователям десктопного редактора Р7-Офис, в котором заложена поддержка ЭЦП.
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