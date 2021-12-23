Десктопный редактор Р7-Офис с поддержкой ЭЦП обновлен до версии 6.3.8002.

Ранее воспользоваться цифровой подписью можно было, работая в операционных системах Windows 10, Windows 8.1, Windows 7. Теперь список дополнили российские операционные системы РедОС, Astra Linux Common Edition 2.12, а также иностранная Ubuntu 20.04. Важно, чтобы на ПК был установлен криптопровайдер секретных ключей КриптоПро CSP 5.0.

До обновления проверка подписи поддерживалась только внутри редактора Р7-Офис (версия с ЭЦП) и с помощью утилиты Инструменты КриптоПро. В новой версии проверить ЭЦП на соответствие федеральному закону «Об электронной подписи» № 63-ФЗ можно на портале Госуслуг – https://15.gosuslugi.ru/pgu/eds

Реализована поддержка соподписи (возможность последовательной подписи документа несколькими участниками документооборота непосредственно из редактора). При этом проверка соподписи уже осуществляется через редактор Р7-Офис с поддержкой ЭЦП, а также утилитой Инструменты КриптоПро 5.0. Проверка соподписи на Госуслугах планируется в будущих версиях.

В настоящее время версии редакторов Р7-Офис с ЭЦП уже успешно используют госорганы. Возможность составлять и подписывать документы без включения их в локальный документооборот экономит время специалистов на обработку входящих писем, требующих ответа. Например, данный функционал используется в субъектах РФ для обработки обращений граждан, поступающих по электронной почте. Формирование ответа, его подписание и отправка осуществляются в один цикл — без пересохранения, печати и сканирования документа.

Обновления носят публичный характер и доступны всем пользователям десктопного редактора Р7-Офис, в котором заложена поддержка ЭЦП.