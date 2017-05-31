Ежемесячно портал «ПроДокторов» посещают более 3 млн пользователей2017-06-06 09:12
500 000 отзывов о врачах и лечебных учреждениях оставили на страницах портала «ПроДокторов» пациенты из разных городов и регионов. Преодолев этот рубеж, сервис становится одним из ведущих агрегаторов мнений о медицинском обслуживании в России с посещаемостью, уже превысившей 3 миллиона пользователей ежемесячно.
По данным опросов, более 60% всех пациентов при выборе врача ориентируются на отзывы в интернете или, по крайней мере, учитывают их при принятии решения. При этом около 70% людей интересуются репутацией в первую очередь доктора и лишь потом — лечебного учреждения, в котором тот ведёт приём. Это делает отзывы одним из мощнейших инструментов привлечения клиентов, с одной стороны, и полезным помощником при поиске лучших врачей и клиник — с другой.
Создатели prodoctorov.ru признаются: активно делиться впечатлениями о докторах пользователи сайта начали относительно быстро, а вот доверие к оставленным отзывам пришло не сразу. Сказывалось огромное количество поддельных (восторженных или гневных) оценок на многих других ресурсах.
На сегодняшний день на портале уже размещены страницы около 30 000 ЛПУ — больниц, клиник, медицинских и диагностических центров различной направленности. Что касается профилей конкретных врачей, то их опубликовано уже свыше 350 000. Учитывая то, что по последним данным Федеральной службы государственной статистики всего в России насчитывается до 700 000 лиц, имеющих врачебные специальности (включая временно неработающих), можно говорить о том, что на страницах агрегатора уже представлена большая часть всех практикующих докторов различного профиля.
Растущая социальная активность пациентов в интернете и популярность портала «ПроДокторов» дают все основания для дальнейшего роста числа отзывов. С каждым годом это будет обеспечивать всё больше возможностей для взвешенного, объективного выбора врача в любом населенном пункте Российской Федерации.
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