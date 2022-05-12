Сельхозпроизводство всегда было стратегически важной областью российской экономики. Сейчас же ставка на агропромышленный сектор еще более высока. С ростом интереса к сельскохозяйственной деятельности также увеличивается и потребность производителей в защите своих прав и интересов. Соглашение между «Агентством по сопровождению программ государственной поддержки агропромышленного комплекса» и «Первой Юридической Сетью» станет началом сотрудничества в сфере правового сопровождения аграрного сектора. Стороны планируют вместе заниматься вопросами юридической экспертизы при заключении и исполнении договоров сельскохозяйственного страхования и работать над обеспечением баланса интересов сторон этих договоров.

Минсельхоз России уделяет повышенное внимание вопросам сельхозстрахования и совершенствования его правовых механизмов. Одной из основных задач ведомства является поддержка аграриев при возможном риске утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур. Так, под руководством заместителя министра сельского хозяйства Елены Фастовой с 2020 года разрабатывалась двухуровневая система страхования сельхозкультур, включающая страхование от чрезвычайных ситуаций (ЧС). С ее помощью сельхозпроизводители могут страховать не только риски недобора урожая, но и понесенные затраты, а в случае ЧС получат компенсацию, которая позволит, например, пересеять погибшие агрокультуры. Помимо этого, ведомством регулярно проводятся совещания со сельхозтоваропроизводителями и регионами по совершенствованию страхования. Также на сайте Минсельхоза России есть специальная горячая линия, куда можно обратиться по любому профильному вопросу, в том числе юридического характера.

Динамика развития агрострахования в России за последние четыре года показала, что объем застрахованных ресурсов в сельскохозяйственной сфере увеличился. Так, по итогам 2020–2021 годов объем застрахованных посевов вырос на 17 . По данным субъектов Российской Федерации, за 2021 год застраховано 6,0 млн га, или 7,7 от всей посевной (посадочной) площади в России (в 2020 году – 5,1 млн га или 6,5%). На 2022 год для осуществления страховой защиты имущественных интересов аграриев выделено 5,3 млрд рублей.

Целью заключения соглашения является усиление юридической работы в части сопровождения аграриев при взаимодействии в области агрострахования. Основной задачей совместной работы станет выработка предложений по совершенствованию сельскохозяйственного страхования. В рамках соглашения экспертной группой юристов «Первой Юридической Сетью» и партнеров компании в регионах будут оказываться консультационные услуги, вестись разработка проектов нормативных правовых актов и выработка рекомендаций по обеспечению равноправия сторон договоров сельскохозяйственного страхования. Благодаря этому сельхозпроизводители получат гарантии защиты своих прав и интересов при заключении страховых договоров и в процессе их исполнения.

Решение о старте сотрудничества было принято из-за отсутствия единого центра юридического консультирования и сопровождения сельхозпроизводителей при взаимодействии со страховщиками в рамках реализации программ агрострахования.

«Сейчас страховщики представлены Национальным союзом агростраховщиков — рассказывает Павел Курлат, партнер «Первой Юридической Сети». — Он является действующим профессиональным объединением и защищает интересы своих членов — страховых компаний. Одной из ключевых задач нашего соглашения станет повышение качества правовой работы при взаимодействии сторон договоров сельскохозяйственного страхования. Помимо юридического сопровождения этой деятельности мы планируем собирать и систематизировать правоприменительную практику».

Для «Первой Юридической Сети» и ее партнеров приоритетом является создание наиболее благоприятных условий коммуникации страховых компаний и их клиентов. Это взаимодействие должно реализовываться в рамках закона как при заключении договоров, так и в процессе разрешения споров. Как правило, проблемы могут возникнуть в вопросе производственных убытков, выплаты компенсаций или из-за неравноценных условий страхового договора. Совместные шаги в этом направлении позволят выработать специальные рекомендации для повышения эффективности страховой защиты.

Как отмечают стороны соглашения, сотрудничество «Первой Юридической Сети» и «Агентства по сопровождению программ государственной поддержки агропромышленного комплекса» должно стать первым шагом к созданию эффективной правовой экспертизы в области сельскохозяйственного страхования. В будущем это поможет централизованно решать и иные правовые вопросы, возникающие в деятельности сельхозпроизводителей.