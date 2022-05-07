Самарский национальный исследовательский университет имени С.П. Королёва в этом году более чем на 15% увеличит бюджетный прием абитуриентов на IT-специальности и откроет пять новых образовательных программ по направлениям искусственного интеллекта.

“Спрос на IT-специальности продолжает расти, этому направлению образования придается сейчас практически стратегическое значение, и Самарский университет им. Королёва в ходе предстоящей приемной кампании-2022 запустит для бакалавров и магистров пять образовательных программ в сфере искусственного интеллекта.

Соответствующий образовательный модуль был разработан Министерством науки и высшего образования России и наш университет открывает такие направления обучения в числе первых в стране, дополняя их с учетом своей специфики в области IT и двигателестроения.

Общее количество бюджетных мест по IT-специальностям для поступающих на бакалавриат и магистратуру увеличится в университете в этом году до 894, что более чем на 15% превышает показатель прошлого года.

Всего же в ходе приемной кампании-2022 в университете запланировано 3229 бюджетных мест по всем направлениям образования, поэтому можно сказать, что IT-специальностям будет отдана почти треть всех бюджетных мест”, – исполнительный директор Института информатики и кибернетики Самарского университета им. Королёва Александр Куприянов.

В числе пяти новых программ обучения – две программы бакалавриата “Искусственный интеллект и компьютерные науки” и “Прикладная математика и программирование” и три программы магистратуры – “Искусственный интеллект и большие данные в двигателестроении”, “Науки о данных” и “Системы искусственного интеллекта”. Обучающиеся освоят наиболее популярные языки программирования, научатся проектировать системы искусственного интеллекта и компьютерного зрения, обрабатывать сверхбольшие объемы данных и создавать цифровые модели различных процессов.

“Уже после второго курса все студенты начинают самостоятельную исследовательскую работу или принимают участие в практико-ориентированных проектах партнеров университета – Института систем обработки изображений РАН, ПАО “Сбербанк”, компании Huawei.

Диплом выпускника по этим новым программам бакалавриата позволит работать программистом, специалистом в сфере информационных систем управления предприятием, консультантом по прикладному программному обеспечению, специалистом по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам. Но очень многие наши студенты оказываются трудоустроены по профильной специальности еще задолго до получения диплома”, – отметил Александр Куприянов.

По его словам, для разработки современных систем искусственного интеллекта в ходе обучения будет задействована самая актуальная техническая база – лаборатория VR-технологий, комплекс обработки данных сверхбольшого объёма IBM Puredata for Analytics (Netezza), Hadoop-кластер распределённого хранения, высокопроизводительная вычислительная станция NVIDIA® DGX Station.