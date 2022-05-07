Самарский университет им. Королёва на 15% увеличивает число бюджетных мест по IT-специальностям2022-05-12 11:36
Самарский национальный исследовательский университет имени С.П. Королёва в этом году более чем на 15% увеличит бюджетный прием абитуриентов на IT-специальности и откроет пять новых образовательных программ по направлениям искусственного интеллекта.
“Спрос на IT-специальности продолжает расти, этому направлению образования придается сейчас практически стратегическое значение, и Самарский университет им. Королёва в ходе предстоящей приемной кампании-2022 запустит для бакалавров и магистров пять образовательных программ в сфере искусственного интеллекта.
В числе пяти новых программ обучения – две программы бакалавриата “Искусственный интеллект и компьютерные науки” и “Прикладная математика и программирование” и три программы магистратуры – “Искусственный интеллект и большие данные в двигателестроении”, “Науки о данных” и “Системы искусственного интеллекта”. Обучающиеся освоят наиболее популярные языки программирования, научатся проектировать системы искусственного интеллекта и компьютерного зрения, обрабатывать сверхбольшие объемы данных и создавать цифровые модели различных процессов.
“Уже после второго курса все студенты начинают самостоятельную исследовательскую работу или принимают участие в практико-ориентированных проектах партнеров университета – Института систем обработки изображений РАН, ПАО “Сбербанк”, компании Huawei.
По его словам, для разработки современных систем искусственного интеллекта в ходе обучения будет задействована самая актуальная техническая база – лаборатория VR-технологий, комплекс обработки данных сверхбольшого объёма IBM Puredata for Analytics (Netezza), Hadoop-кластер распределённого хранения, высокопроизводительная вычислительная станция NVIDIA® DGX Station.
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