Более чем на 7 гектарах расположится современный логистический почтовый центр. В нем будут осуществлять контроль, прием, хранение, сортировку и отправку почтовых отправлений. Кроме того, предполагается создание на территории ЛПЦ зоны интернет-логистики «фулфилмент» (услуги по комплектации, упаковке и формированию интернет-заказов в отправку).

«В настоящее время АО «Национальные Логистические Технологии» и АО «ПромПарки» находятся на этапе заключения договора под кураторством Министерства экономического развития Самарской области. Компания проводит тендерные процедуры по выбору генерального подрядчика для строительства логистического центра», – отметил директор Макрорегиона Волга 2 Почты России Александр Вакуленко.

Запланированная дата открытия логистического центра – декабрь 2020 года. Строительство такого логистического центра для Самарской области – это значительные инвестиции в регион. По предварительным расчетам стоимость реализации проекта составит более 1,3 млрд рублей. Будет создано более 1000 новых рабочих мест.

Самарский логистический центр будет построен в рамках реализации глобального логистического проекта Почты России и Банка ВТБ (ПАО). Напомним, что во время Восточного экономического форума-2018 во Владивостоке Почта России и Группа ВТБ заключили договор о создании совместного предприятия на паритетных началах. Согласно условиям договора было создано Акционерное общество «Национальные Логистические Технологии» с целью реализации проекта по созданию 38 логистических центров по всей стране.