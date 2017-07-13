Розничным клиентам Филиала Промсвязьбанка на Кипре стали доступны персональные предложения непосредственно в «Моем банке». Также у них появилась возможность в режиме онлайн следить за историей операций не только по периоду, но и по суммам или типам трат. В мобильном банке также доступны дополнительные опции: открытие накопительного счета, постановка целей, например, на отпуск.

Напомним, Кипрский филиал Промсвязьбанка был открыт в 2002 году. Сегодня филиал «Промсвязьбанк – Кипр» – это полнофункциональное лицензированное европейское банковское учреждение, которое предлагает широкий спектр банковских услуг для юридических и физических лиц: расчетное обслуживание, размещение средств на депозиты, кредитование и торговое финансирование, конверсионные операции, услуги escrow-счетов, гарантии и аккредитивы.