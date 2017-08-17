Открыт прием заявок на хакатон PSB SAMARA BATTLE2017-08-30 18:27
Для участия в хакатоне приглашаются разработчики, дизайнеры, программисты и маркетологи. Цель мероприятия – разработать прототип нового продукта или решения на одну из актуальных для Промсвязьбанка тем:
· Геймификация;
Хакатон будет проходить в два этапа. В рамках первого этапа, который пройдет до 17 сентября, необходимо будет подать заявку и описать идею банковского продукта на одну из предложенных тем. По его итогам будут отобраны лучшие заявки и сформировано до 20 команд, которые попадут в финал хакатона 30 сентября и 1 октября в Самаре.
Общий призовой фонд — 600 000 рублей. Заявки принимаются как от команд, так и от индивидуальных участников, из которых будут сформированы команды.
«Промсвязьбанк всегда уделял большое внимание развитию продуктов для малого и среднего бизнеса. Сейчас ресурсы банка направлены на поиск решений, способных улучшить и упростить повседневные задачи наших клиентов», — говорит старший вице-президент – руководитель блока «Средний и малый бизнес» Александр Чернощекин.
«Промсвязьбанк ведет активную работу в области цифровой трансформации: мы совершенствуем технологии, развиваем сервисы онлайн-кредитования, внедряем agile-команды. Каждый участник процесса уверен, что от его действий зависит общий результат. Только так создается что-то новое, интересное и нестандартное. Хакатон ПСБ станет еще одним шагом на пути к укреплению диджитал-направления в банке», — комментирует вице-президент, руководитель блока «Цифровой бизнес» Промсвязьбанка Алгирдас Шакманас.
“События подобного рода, важная часть развития ИТ-индустрии. Мы готовы, внедрять новые технологии, и всегда открыты для инноваций. Ждём от хакатона блестящих идей и нетривиального подхода к решению задач”, — прокомментировал вице-президент по информационным технологиям Андрей Овсянников.
Участие бесплатное, подать заявку можно на сайте.
О Промсвязьбанке
ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 154 млрд рублей по состоянию на 01.07.2017 согласно данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% – НПФ «Будущее», 9,9999% – НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 10% – ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный), а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне «ruA» (прогноз стабильный). В рейтинге «РБК 500: Рейтинг российского бизнеса» по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85 место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер – PSBR). www.psbank.ru
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