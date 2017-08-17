Для участия в хакатоне приглашаются разработчики, дизайнеры, программисты и маркетологи. Цель мероприятия – разработать прототип нового продукта или решения на одну из актуальных для Промсвязьбанка тем:

· Геймификация;

· Гаджеты-помощники для бизнеса;

· Открытие счета для юридических лиц;

· Проактивный финансовый помощник;

· Большие данные и искусственный интеллект;

· Мгновенные платежи и переводы.

Хакатон будет проходить в два этапа. В рамках первого этапа, который пройдет до 17 сентября, необходимо будет подать заявку и описать идею банковского продукта на одну из предложенных тем. По его итогам будут отобраны лучшие заявки и сформировано до 20 команд, которые попадут в финал хакатона 30 сентября и 1 октября в Самаре.

Общий призовой фонд — 600 000 рублей. Заявки принимаются как от команд, так и от индивидуальных участников, из которых будут сформированы команды.

«Промсвязьбанк всегда уделял большое внимание развитию продуктов для малого и среднего бизнеса. Сейчас ресурсы банка направлены на поиск решений, способных улучшить и упростить повседневные задачи наших клиентов», — говорит старший вице-президент – руководитель блока «Средний и малый бизнес» Александр Чернощекин.

«Промсвязьбанк ведет активную работу в области цифровой трансформации: мы совершенствуем технологии, развиваем сервисы онлайн-кредитования, внедряем agile-команды. Каждый участник процесса уверен, что от его действий зависит общий результат. Только так создается что-то новое, интересное и нестандартное. Хакатон ПСБ станет еще одним шагом на пути к укреплению диджитал-направления в банке», — комментирует вице-президент, руководитель блока «Цифровой бизнес» Промсвязьбанка Алгирдас Шакманас.

“События подобного рода, важная часть развития ИТ-индустрии. Мы готовы, внедрять новые технологии, и всегда открыты для инноваций. Ждём от хакатона блестящих идей и нетривиального подхода к решению задач”, — прокомментировал вице-президент по информационным технологиям Андрей Овсянников.

Участие бесплатное, подать заявку можно на сайте .

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