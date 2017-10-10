Москва, 05 сентября 2017 года – В минувшие выходные в Самаре прошел хакатон PSB SAMARA BATTLE, где в течение 28 часов участники разрабатывали прототип нового банковского продукта на основе своих идей.

В финал вышло 17 команд из разных городов России — Москвы, Тольятти, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Смоленска. Жюри конкурса выбрало лучших из 78 заявок, присланных на участие в хакатоне.

Открывая двухдневный финал Старший Вице-президент – руководитель блока «средний и малый бизнес» ПАО «Промсвязьбанк» Александр Чернощекин заметил: «Подобное мероприятие проводится впервые, и мы рассчитываем, что оно станет традиционным. Это бесценный опыт, который позволит нам расширить границы традиционных финансовых сервисов. Проведение хакатона в Самаре – это логический шаг, поскольку здесь располагается не только подразделение по обслуживанию клиентов, но и блок IT-разработки»

«Компания должна двигаться так же быстро, как и рынок, и предлагать клиентам все новые продукты, решения, и таким образом улучшать опыт. Финансы всегда считались консервативной многолетней деятельностью, а именно «цифра» все меняет. Банк – это не то место, куда ты ходишь. Это то, что ты делаешь. Направления, заявленные в хакатоне, и будут менять рынок. Наша задача – предлагать персональный сервис для всех. И это возможно только за счет цифровых технологий. А для того, чтобы построить хороший цифровой банк, нужны профессионалы своего дела», – сказал руководитель блока «Цифровой бизнес» Промсвязьбанка Алгирдас Шакманас.

Победителем хакатона стала команда Innovation из Санкт-Петербурга, для них это уже 5 хакатон и четвертая победа. Участники команды предложили вариант использования мобильного телефона в качестве платежного терминала.

Второе место заняла команда BlueberryDigital из Смоленска с темой «Открытие счета для юридических лиц». Команда OilStone, которая приехала из Москвы и заняла третье место, предложила идею использования QR-кодов для более точной детализации расходов клиентов банка.

Команда-победитель Innovation получила сертификат на 250 000 рублей, команда BlueberryDigital – денежный приз в размере 150 000 рублей, а команда, занявшая 3 место OilStone – 100 000 рублей.

О Промсвязьбанке

ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.07.2017 согласно данным по МСФО. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% – НПФ «Будущее», 9,9999% – НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 10% – ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный), а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне «ruA» (прогноз стабильный). Промсвязьбанк занимает 10-е место в рейтинге ста крупнейших банков России по версии журнала «Коммерсант-Деньги». Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер – PSBR). www.psbank.ru

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