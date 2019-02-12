Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва вошел в число лучших университетов мира по версии предметного рейтинга QS World University Rankings by Subject 2019. Составители рейтинга – эксперты британской компании Quacquarelli Symonds (QS) оценили Самарский университет сразу по двум направлениям: Engineering – Mechanical, Aeronautical & Manufacturing (группа 351-400) и Physics & Astronomy (501-550).

Врио ректора Самарского университета Владимир Богатырев считает, что на продвижение в данном рейтинге повлияло сразу несколько факторов: существенно увеличилось число публикаций в высокорейтинговых научных журналах, как следствие возрос и индекс цитирования работ ученых вуза. Кроме того, все более известными на мировой арене становятся традиционно сильные научные школы Самарского университета в области инженерии, математики и физики.

«Отраслевая специализация Самарской области, ее вовлеченности в стратегические проекты в сфере авиации и космоса, наложили существенный отпечаток на развитие всей высшей школы региона, а на наш университет – в особенности. Наиболее динамично здесь развивались научно-образовательные школы и исследовательские центры связанные с инженерией, математикой и физикой. В результате слияния аэрокосмического и классического университетов наш объединенный Самарский университет получил возможность активно развивать новые междисциплинарные направления на стыке инженерных, социально-гуманитарных и естественных наук. Благодаря этому многие наши проекты, направленные на решение неординарных инженерных задач, подкреплены обширной программой фундаментальных исследований в перспективных научных направлениях. Это позволяет Самарскому университету активнее участвовать в актуальных направлениях современной науки, дополнять их результатами исследований, которые чаще публикуются в престижных научных журналах и все больше цитируются зарубежными коллегами», – отметил Владимир Богатырев.

Существенное влияние оказала активная работа по международному продвижению Самарского университета и отзывы работодателей о выпускниках вуза, в том числе от зарубежных компаний. «Если акцентировать внимание на том, что университет вошел в группу 351-400 лучших университетов мира в области механики, аэронавтики и производственных технологий, то нужно обязательно сказать, что наша школа подготовки инженеров для авиации и космоса давно уже хорошо зарекомендовала себя в России. Наши выпускники активно участвуют в решении задач национального уровня в интересах корпораций Роскосмос, ОАК, ОДК. Это и создание новых перспективных ракетно-космических систем, и производств российского пассажирского авиалайнера нового поколения «МС-21», а также целый ряд других проектов.

В последние годы наши выпускники все более востребованы и в крупных международных корпорациях аэрокосмического машиностроения. Они трудятся в структурах Boeing, Rolls-Royce, Safran, Airbus Group. Как следствие, число положительных отзывов зарубежных работодателей о качестве образования в Самарском университете увеличивается из года в год», – подчеркнул Владимир Богатырев.