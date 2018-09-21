В 2018 году мы увидели настоящий бум в блокчейн-индустрии. Если год назад про эту технологию больше говорили, то теперь все развитые страны уже имеют законодательство, которое написано для регулирования данной сферы. Криптовалюты официально появились на биржах, их внедряют тысячи компаний, банки и даже страны. На блокчейн переходят все крупные компании и государственные учреждения. Участие начинают принимать все крупные инвестфонды и институционные организации.

Для инвесторов новые развивающиеся рынки всегда представляют большой интерес, так как при эффективном анализе появляется возможность получить очень высокую окупаемость инвестиций в короткие сроки. Прямо сейчас на рынке блокчейн-проектов и криптовалют на ранней стадии развития находятся будущие Facebook, Apple и Amazon. Эти компании будут обслуживать целые сектора государственной экономики развитых стран и всего мира.

Интерес инвесторов к стартапам стал настолько велик, что на рынке возникло такое новое экономическое понятие как ICO. Данная аббревиатура расшифровывается как Initial Coin Offering, что переводится на русский язык как первичное размещение монет. Это определение часто заменяют словом “краудсейл”. Термин появился по аналогии с IPO (с англ. Initial Public Offering – первичное публичное размещение акций). Выход на ICO на порядок проще для небольших компаний, так как отсутствует сложное финансовое регулирование, а токен, которые получают инвесторы при первичном размещении монет, может содержать в себе более сложные условия для инвесторов. Например, держатели могут получать не только дивиденды, но и права на участие в судьбе компании или ее продукты и услуги.

Еще одним преимуществом ICO стала возможность участия в нем обычных граждан, которые не являются профессиональными инвесторами и не обладают большим капиталом для инвестиций. Купить токен компании на ICO может любой пользователь интернета прямо со своего компьютера, потратив на это пару минут и сумму, сопоставимую со стаканом кофе. В случае же успешного развития компании, в которую поверил пользователь, его будет ждать приятная прибавка к основному доходу и, что намного важнее, чувство причастности к успеху компании, сообщества и истории в целом.

Главная проблема простого доступа как со стороны стартапов, так и со стороны пользователей заключается в большом количестве недобросовестных проектов, а иногда и откровенно мошеннических. В отличие от профессионального инвестора обычный пользователь не всегда знает, как получить доступ к полной информации о проекте, не всегда умеет объективно оценить ее достоверность. Поэтому в сети начали появляться ресурсы, предоставляющие экспертную оценку выходящих на краудсейл ICO.

В русскоязычном сегменте оценка ICO производится экспертами на сайте rating-ico.com

На данном сайте собраны профессиональные инвесторы, технические специалисты, разработчики блокчейн-проектов и аналитики, которые вместе формируют рейтинг ICO для каждого нового первичного размещения монет. Любой пользователь может прочитать информацию о выходящих на ICO стартапах, которая удобно сгруппирована в короткие конструктивные факты, поделенные на положительные и отрицательные. Если пользователь считает, что в информации о ICO, криптовалюте или бирже не достает какого-то факта, способного повлиять, по его мнению, на рейтинг, он может предложить его к рассмотрению сообщества, приняв таким образом плодотворное участие в работе проекта. Более того, наиболее активные пользователи, помогающие получать проекту наиболее объективную информацию, будут регулярно получать вознаграждение в виде криптовалюты.

Рейтинг ICO, подобно блокчейн-проектам, на своем портале является неким децентрализованным мнением всех участниках рынка по разную сторону баррикад: основателей проектов, их пользователей, инвесторов и технических специалистов. Администрация ресурса активно сотрудничает с представителями блокчейн-индустрии и пользователями своего ресурса. Поэтому на сайте всегда рады всем, кто хочет не только получать полезное экспертное мнение для эффективных инвестиций в ICO и криптовалюты, но и активно участвовать в развитии сообщества, внося свой вклад в улучшение качества информации для русскоязычных пользователей сети.