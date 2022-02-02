На днях исследовательская компания «Квадрат» провела анализ лазеров для удаления татуировок и перманентного макияжа, которые доступны на территории России в сегменте до 1,5 миллионов рублей. Оценивались технические характеристики аппаратов, а также был проведен опрос среди компаний, которые используют их в работе. Как результат был составлен рейтинг топ-5 лучших лазеров.

5 МЕСТО – KES MED 810А

Неодимовый лазер, тип – Q-Switched, способен выводить глубокие татуировки и удалять пигментные пятна. Также на нем можно проводить процедуру карбонового пилинга, благодаря которому можно удалить ороговевший слой кожи.

Длина волны – 1064 нм, длительность импульса – 12-15 нс, размер пятна – 2-8 мм., мощность – 1500 ВТ, срок службы лампы – 1 млн импульсов, срок службы кристалла – 10 млн. импульсов, вес 25 кг., производитель – Китай, гарантия 12 месяцев.

4 МЕСТО – RY-580

Неодимовый лазер, удаляет татуировки разной степени залегания. Также может справляться с веснушками, мелкими сосудами и проводить пилинг. Помимо этого, по обещанию производителя, выводит еще и цветные тату.

Тип – Q-Switched. Длина волны – 1064 нм, длительность импульса – 12-15нс, диаметр пучка – 3-5мм, мощность 1000 ВТ, срок службы лампы – 1 млн импульсов, срок службы кристалла – 10 млн. импульсов, вес 38 кг, производитель – Китай, гарантия 12 месяцев.

3 МЕСТО – ScinONE X

Неодимовый лазер для профессионального удаления искусственного пигмента. Возможна работа с цветными тату, есть функция карболового пилинга. Для удаления пигментов в среднем требуется 3-6 сеансов.

Тип – Q-Switched. Длина волны – 1064 нм, длительность импульса – 10 нс, диаметр пучка – 3-5мм, мощность 800 ВТ, срок службы лампы – 3 млн импульсов, срок службы кристалла – 10 млн. импульсов, вес 55 кг, производитель – Китай, гарантия 12 месяцев.

2 МЕСТО – Lasertech Combine

Неодимовый лазер для удаления татуажа и перманентного макияжа и элос-эпиляции. Для каждой технологии используется своя манипула. В комплект входят три насадки для лазера и три светофильтра для Элос. Плюс данного аппарата в том, что он позволяет оказывать клиентам 2 различные услуги. Однако существенный минус эпос эпиляции – это ее болезненность, далеко не всем девушкам она подходит. Также для осуществления данного вида удаления волос требуется высокая квалификация и большой опыт работы мастера.

Длина волны – 1064 нм, 532 нм, длительность импульса – 8-10 нс пятна – 1-8 мм, мощность 1200 ВТ, срок службы – 1 млн импульсов, вес— 55 кг., производитель – Китай, гарантия 12 месяцев.

1 МЕСТО – Лазерный аппарат Mayer

Инновационный лазер, работа которого основана на методе селективной фотокавитации, когда пигмент различного происхождения разрушается без повреждения кожи. Одно из преимуществ лазера – возможность работы с красными и рыжими бровями (теплым цветом). Лазер Mayer переводит оттенок в холодные тона, после чего его легко удалить.

Длина волны – 1064нм, 532 нм, 1320 нм

Тип лазера – ND:Yag, размер пятна – 1-10 мм, вес 37 кг

Охлаждение: водяной контур, воздушное принудительное охлаждение (2 кулера), радиатор увеличенного объема, доп. охлаждение радиатора (2 кулера). Датчики защиты: датчик температуры, датчик потока воды, сетевой предохранитель, датчик давления. Модель по качеству не уступает лазерам за 2 миллиона рублей, но стоит в разы дешевле.

Аппарат производится в Китае по заказу российской компании Mayer, технические специалисты которой создали лазер из самых лучших комплектующих различных заводов Поднебесной. Например, там стоит плата, которая используется в более дорогом лазере за 1,7 млн рублей.

У этого лазера нет ограничения по времени использования и количеству проводимых процедур, есть возможность дооснащения. При необходимости можно обновить программное обеспечение и улучшить технические характеристики. При этом Mayer обеспечивает полное сопровождение, бесплатное обучение онлайн или офлайн с предоставлением моделей для практики, выдает соответствующий сертификат и видео уроков. Причем обучение может пройти не только собственник салона, но и все сотрудники.

Еще один плюс – у компании есть собственный сервисный центр в Москве, поэтому в случае какой-то поломки ремонт будет произведен в сроки от 2 дней.