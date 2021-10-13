Сбербанк и ПАО «Россети» в рамках Международного форума Российская энергетическая неделя заключили соглашение об информационном взаимодействии. Документ подписали заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов и заместитель Генерального директора ПАО «Россети» по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг Алексей Мольский.

В рамках долгосрочного сотрудничества стороны намерены взаимодействовать по следующим направлениям:

— информационное взаимодействие при предупреждении о возникновении технологических нарушений, отклонений от нормальных режимов в работе электросетевой инфраструктуры, способных привести к возникновению ЧС и повлиять на бесперебойную работу ключевых объектов банка;

— сотрудничество по вопросам снижения рисков нарушения непрерывности банковских процессов в результате отклонений от нормальных режимов в работе электросетевой инфраструктуры.

Заключенное соглашение позволит Сбербанку своевременно получать экстренную информацию о технологических нарушениях, отклонениях от нормальных режимов в работе электросетевой инфраструктуры, плановых работах, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций и повлиять на бесперебойную работу ключевых объектов банка. Также это позволит снизить риски и смягчить последствия для инфраструктуры банка от технологических нарушений, отклонений от нормальных режимов в работе электросетевой инфраструктуры, повлиявших на бесперебойную работу критически важных объектов и непрерывность бизнес-процессов банка.

В свою очередь ПАО «Россети» сможет своевременно получать информацию о возникновении отклонений, нарушений, сбоев на системах электроснабжения на объектах банка, связанных с технологическими нарушениями, отклонениями от нормальных режимов в работе электросетевой инфраструктуры ПАО «Россети».

Стороны в процессе реализации соглашения намерены организовать совместные мероприятия по: сотрудничеству в части информационного взаимодействия; развитию автоматизированного информационного обмена; совершенствованию методологии аналитического обеспечения участников сторон; защите информации и выполнению требований информационной безопасности.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Это соглашение ознаменует новый этап нашего взаимодействия с Россетями. Три года назад мы заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве по широкому спектру нефинансовых услуг. Новое соглашение посвящено информационному взаимодействию: оно позволит нам минимизировать риски технологических нарушений и перебоев в поставках электроэнергии и сразу же получать информацию о любых нештатных ситуациях, чтобы моментально реагировать на них».

Алексей Мольский, заместитель Генерального директора ПАО «Россети» по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг:

«Взаимодействие Группы «Россети» и Сбербанка выходит за рамки традиционного банковского обслуживания. Мы активно работаем по самому широкому спектру вопросов, включая инновационное развитие, сотрудничаем при подключении к сетям энергоемких объектов банка, разработке программных продуктов. Подписанное соглашение нацелено на обеспечение высочайшего уровня надежности электроснабжения ключевых объектов Сбербанка, в том числе развивающейся IT-инфраструктуры. Мы договорились о формате информационного обмена, который позволит свести к минимуму влияния техногенных рисков на работу наших партнеров».

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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