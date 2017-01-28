30-31 января 2017 года в Самаре пройдет II Окружной робототехнический фестиваль «РобоФест-Приволжье 2017». Торжественное открытие, в котором примет участие заместитель председателя Правительства – руководитель департамента информационных технологий и связи Станислав Валериевич Казарин, состоится 30 января в понедельник в 10.00 по адресу г. Самара, ул. Лукачева, д. 27, в спорткомплексе СамГТУ.

Данное мероприятие реализуется при поддержке: министерства образования и науки Самарской области, департамента информационных технологий и связи Самарской области и ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет».

Соревнования проводятся по следующим номинациям:

FIRST JrFLL;

FIRST FLL;

«Hello, Robot!» LEGO;

«Hello, Robot!»Arduino;

«РобоКарусель»;

ИКаР.

Цель фестиваля – развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников и студентов образовательных организаций Самарской области, привлечение внимания талантливой молодежи к сфере высоких технологий, содействие популяризации инженерно-технических профессий.

Участники фестиваля – дети, подростки и молодежь в возрасте от 6 лет и старше.

Фестиваль является отборочным этапом Всероссийских соревнований по робототехнике. Победители будут представлять Самарскую область на IX Всероссийском робототехническом фестивале в г. Москва.