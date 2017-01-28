В Самаре стартует II окружной робототехнический фестиваль «РобоФест-Приволжье 2017»2017-01-29 10:48
30-31 января 2017 года в Самаре пройдет II Окружной робототехнический фестиваль «РобоФест-Приволжье 2017». Торжественное открытие, в котором примет участие заместитель председателя Правительства – руководитель департамента информационных технологий и связи Станислав Валериевич Казарин, состоится 30 января в понедельник в 10.00 по адресу г. Самара, ул. Лукачева, д. 27, в спорткомплексе СамГТУ.
Данное мероприятие реализуется при поддержке: министерства образования и науки Самарской области, департамента информационных технологий и связи Самарской области и ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет».
Соревнования проводятся по следующим номинациям:
FIRST JrFLL;
Цель фестиваля – развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников и студентов образовательных организаций Самарской области, привлечение внимания талантливой молодежи к сфере высоких технологий, содействие популяризации инженерно-технических профессий.
Фестиваль является отборочным этапом Всероссийских соревнований по робототехнике. Победители будут представлять Самарскую область на IX Всероссийском робототехническом фестивале в г. Москва.
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