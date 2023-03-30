«Цифра Роботикс» (входит в ГК «Цифра») роботизировала буровой станок в Перу. Система роботизации увеличила производительность станка на 16,4% по количеству пробуренных метров. Буровая установка работает на высокогорном месторождении меди и молибдена и принадлежит компании «Хадбей».

Система роботизации буровых станков обеспечивает высокоточное наведение и полностью автономное бурение. Решение совместимо с техникой большинства мировых производителей. Целью роботизации в первую очередь является повышение производительности, сокращение простоев и, как следствие, улучшение финансовых показателей компании-заказчика. Автономная работа станка позволяет обезопасить персонал и сократить воздействие негативных факторов на жизнь и здоровье человека. За счет высокоточного наведения и наиболее эффективных режимов эксплуатации техники увеличивается скорость бурения.

Скорость всего цикла бурения за смену, включая передвижение, высокоточное наведение, горизонтирование станка, увеличилась на 10% по сравнению с показателями обычного бурового станка. Это непосредственно связано с уменьшением времени его простоев с помощью роботизации на 15%. Теперь коэффициент использования бурстанка увеличился с 64,85% до 79,61%.

Эксперты «Цифры Роботикс» подсчитали, что при изменении организационных процессов, заказчик сможет добиться увеличения эффективности бурения более чем на 40%.

Весь цикл бурения совершается без вмешательства оператора. Однако человек в любой момент может взять управление на себя и продолжить работу в дистанционном режиме.

«Станок, который мы роботизировали для наших перуанских коллег, установлен в крайне интересной географической и климатической зоне. Для нашей команды это был своеобразный вызов, так как инженерные решения были основательно доработаны для повышения надежности и безотказности, исходя из условий работы в высокогорной местности. В конечном итоге наша автономная система управления, что называется, «дозрела», и сегодня заказчик рассматривает принятие решения о роботизации еще двух станков из своего парка. Мы подсчитали, что при введении в эксплуатацию всех трех буровых станков, система автономного бурения окупится за 1,5 года», — сказал генеральный директор «Цифра Роботикс» Алексей Яковенко.

О компании «Цифра»

Группа компаний «Цифра» (https://vk.com/zyfra_com) – разработчик программных продуктов для повышения операционной эффективности основных производственных процессов. Компания является лидером российского рынка технологий для цифровизации промышленности с использованием интернета вещей, машинного обучения и искусственного интеллекта и перспективным партнёром в области цифровой трансформации на международном уровне.

«Цифра» обладает богатым опытом разработки информационных систем и реализации сложных комплексных решений для различных задач машиностроительной, горнодобывающей, нефтегазовой, химической отраслей промышленности, а также для роботизированного промышленного транспорта.

Продуктовый портфель компании включает свыше 20 продуктов и услуг в области системной интеграции, промышленной автоматизации и инжиниринга, Big Data и машинного обучения, разработки IIoT- и AI-решений для тяжелой промышленности.

Компанией реализовано более чем 500 проектов в 20 странах мира в интересах заказчиков – предприятий горнодобывающей промышленности, металлургической отрасли, заводов по производству тяжелой карьерной техники.