15 мая 2017 в 10.00 в универсальном комплексе «МТЛ Арена» (г. Самара, ул. Советской Армии, 253А) состоится торжественное открытие регионального этапа отборочных соревнований на Всероссийскую Робототехническую Олимпиаду 2017. В мероприятии примут участие заместитель председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Станислав Валериевич Казарин, представители Министерства образования и науки Самарской области, педагоги и тренеры.

Участники соревнований – дети, подростки и молодежь в возрасте от 6 до 26 лет.

Всероссийская Робототехническая Олимпиада (англ. World Robot Olympiad, WRO) – одна из двух (наряду с Робофестом) крупнейших мероприятий образовательной робототехники в России. С каждым годом число участников в киберсоревнованиях увеличивается.

Соревнования будут проводиться по следующим категориям: “Сервисные и Промышленные Интеллектуальные Робототехнические Системы”, «Автотранспортные Интеллектуальные Робототехнические Системы», «Водные Интеллектуальные Робототехнические Системы», «Летательные Интеллектуальные Робототехнические Системы» и др.

Организаторами данного мероприятия является департамент информационных технологий и связи Самарской области; региональное Министерство образования и науки; Администрация г.о. Самара; «Самарский государственный технический университет»; Проект «Инженерная сила»; Общественная палата Самарской области; ООО «АйСиЭл Техно»; АО «Лаборатория Касперского»; ПАО «Кузнецов» и ПАО «Автоваз».

Цель соревнований – развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников и студентов образовательных организаций Самарской области, привлечение внимания талантливой молодежи к сфере высоких технологий, содействие популяризации инженерно-технических профессий.

В рамках регионального этапа Олимпиады будут проводится соревнования для детей в возрасте от 6 до 12 лет в творческой категории на тему «Роботы для устойчивого развития» и в основной категории состязание «Природно-ориентированный туризм».

Соревнования являются региональным этапом Всероссийской Робототехнической Олимпиадой (World Robot Olympiad 2017). Победители будут представлять Самарскую область на заключительном этапе Всероссийской робототехнической олимпиады 2017 в IT-городе Иннополис (Республика Татарстан).