«Проектное бюро антивозрастной косметики» и компания «РОС-Химия» выпустили первый сезон научно-популярных видеолекций, посвященных актуальным вопросам применения современного косметического сырья в косметологии.

Лекции читает Алексей Прокопов, кандидат медицинский наук, врач, автор научных и научно-популярных статей и лекционного курса по прикладной биологии кожи — ученый с большим опытом выступлений перед технологами, косметологами и более широкой аудиторией.

Материалы, основанные на научных данных последних лет, сопровождаются специально подобранным видеорядом, понятной инфографикой и рассчитаны на специалистов рынка.

Каждый эпизод, средняя продолжительность которого — около 25 минут, позволит технологам и маркетологам косметических производств:

актуализировать знания и под новым углом взглянуть на известное сырье,

вдохновит на новые линейки косметических средств, способных стать ответом на самые горячие запросы аудитории.

Это яркая презентация свежих научных данных, которые могут лечь в основу новых трендовых косметических линеек или подсказать идеи ребрендинга, и все это — в увлекательной и доступной форме видеосериала.

Уже опубликованы и доступны к просмотру:

Эпизод 1. COVID-alert в дерматологии и косметологии

Восстановление кожи после перенесенного COVID-19 и подготовка ее к классическим косметологическим омолаживающим мероприятиям — одна из самых актуальных тем современной косметологии. В лекции разбираются основные дерматологические проблемы переболевших вирусом и косметические активные ингредиенты, которые направлены на их устранение.

Эпизод 2. Aloe Vera на новый лад

Взгляд современного ученого на Aloe Vera — источник натуральных ингредиентов с редким набором макро- и микроэлементов, которые специфически воздействуют на биологические структуры кожи.

Эпизод 3. Полезная витаминка D

Секреты “солнечного витамина”, признанного эссенциальным фактором жизнедеятельности каждой клетки организма человека.

Эпизод 4. Ферментированные масла

Ферментация «банальных» растительных масел может помочь в восстановлении эффективного эпидермального барьера, воссоздать качественный и количественный состав липидов дермы.

Эпизод 5. Таинство аутофагии (в двух частях)

Аутофагия — базовый механизм сохранения молодости и здоровья клеток кожи. Он входит в сценарий решения любой косметологической проблемы: омоложение, улучшение цвета, защиты от UV и поллютантов, снижение воспалительных процессов и купирование акне.

Эпизод 6. Зачем нам пептиды (в двух частях)

Как клетки общаются между собой и как пептиды, которые прочно заняли свое место в косметике, могут влиять на их состояние? Обязательная лекция для тех, кого интересуют вопросы осветления, омоложения кожи, повышения ее эластичности и современный ответ на эти проблемы. Те, кто не разберется с этой темой сейчас, в будущем рискуют стать аутсайдерами рынка.

Выход второго сезона планируется в первом квартале 2022.

Видео можно посмотреть: – на сайте РОС-Химия в разделе «Лекции и публикации»: https://ros-chimia.ru/video/ – на YouTube канале компании РОС-Химия:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLWoSMBMy56-TkLlr_tIVVkzViTnpHKhhp

Справка о компании.

«РОС-Химия» — поставщик растительного косметического сырья из Южной Кореи. Косметические активы, основанные на управлении аутофагией, исследованиях о микробиоме, стволовых клетках, внутриклеточной защиты от UV и об омоложении кожи. Более 25 лет разрабатывает продукты для косметологии и эстетической медицины, обучает косметологов и внедряет на российский рынок новейшие косметические субстанции. Клиенты компании: Unilever, Wella, Siberian Wellness (Сибирское здоровье), Librederm, Avon, Oriflame.

https://ros-chimia.ru