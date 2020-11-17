Ростех преобразует Радиоэлектронный комплекс (РЭК). На его базе госкорпорация создает национальный вендор полного цикла в области радиоэлектроники, который объединит компетенции в области проектирования, производства, продажи и обслуживания выпускаемой продукции. Сможет ли суперхолдинг стать российским аналогом немецкой Siemens, в материале сетевого издания « Лента.ру ».

Основной структурой суперхолдинга станет Объединенная приборостроительная корпорация, продавец продолжит работу с брендом «Росэлектроника».

Создаваемый поставщик объединит усилия 124 компаний, входящих в радиоэлектронный комплекс Ростеха, и определит направления их дальнейшего развития. Среди них компании, занимающиеся разработкой систем связи, вычислительных систем, средств защиты информации, медицинского оборудования, оборудования для сбора, записи и хранения данных. данные, инновационные материалы и компоненты и т. д.

Сергей Сахненко становится генеральным директором нового провайдера. В структурах Ростеха работает с 2016 года.

Источники «Ленты.ру», близкие к Минпромторгу, называют Сахненко одним из наиболее последовательных и однозначных лидеров электронной отрасли. По одной из них, Сергей Сахненко сможет создать российскую Siemens на базе глобального поставщика. Сергей Чемезов сообщил, что создание холдинга завершится в первом квартале 2021 года.

По итогам 2018 года РЭК увеличил консолидированные продажи на 18 процентов (до 266,6 млрд рублей), а чистая прибыль выросла на 790 процентов (12,4 млрд рублей). «Продажи гражданской продукции Радиоэлектронного комплекса в 2018 году выросли более чем в полтора раза и превысили 67 млрд рублей, а его доля в общей структуре продаж выросла с 16,9 до почти 25 процентов», – сказал Сергей Чемезов.

«Радиоэлектронный комплекс является одним из основных драйверов роста доходов госкомпании, в том числе по производству продукции гражданского назначения», – сказал Сергей Сахненко. – Наш главный приоритет – создание продуктов, удовлетворяющих потребности всех категорий потребителей. Сегодня наши продукты используются при реализации крупных инфраструктурных проектов, таких как Цифровой регион, Безопасный город, Северный морской путь, а также в проектах цифровой трансформации в различных секторах, таких как создание и развитие цепи. уникальный цифровой продукт в сфере здравоохранения. В настоящее время выручка от участия в подобных проектах превышает 30 млрд рублей.”

Государственная компания является ключевым поставщиком технологий Smart City, занимается оцифровкой государственного, промышленного и социального секторов и разрабатывает планы по развитию технологий беспроводной связи 5G, Интернета промышленные объекты, большие данные и блокчейн-системы. Ростех является партнером крупнейших мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция компании поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании приходится на экспорт высокотехнологичной продукции.

Радиоэлектронный комплекс не только работает с госсектором, но и производит продукцию для массового рынка и бизнеса.

Радиоэлектронный комплекс производит комплексную многоступенчатую систему газовой безопасности жилых домов. Система позволяет в режиме реального времени передавать информацию об утечках газа на диспетчерский пульт по каналам GSM и Wi-Fi и автоматически отключает подачу газа, что позволяет избежать аварийных ситуаций. Система «Алмаз-Контроль» работает через модули GSM и Wi-Fi, модуль GSM передает SMS-уведомление об утечках газа на три номера, определенные по запросу владельца. Модуль Wi-Fi передает данные об утечке на центральный блок управления системой газового мониторинга. В этом случае подача газа будет отключена автоматически. Модули могут работать как отдельно, так и в составе единой многоступенчатой ​​системы газовой безопасности.

«Росэлектроника» совместно с Рязанским инженерно-производственным объединением (ИПРО) производит оборудование «Умный дом». Комплект представляет собой систему мониторинга различных аварийных ситуаций в доме или квартире с мобильного телефона с функцией оповещения. Оборудование автоматически контролирует проводные и беспроводные датчики: дыма, утечки газа, температуры, утечки воды, а также датчики проникновения и открытия.

Кроме того, компании РЭЦ реализуют проекты в интересах компаний-заказчиков. В интересах РЖД операторы разработали устройства DMR, обеспечивающие стабильную связь на протяжении всего движения поезда. Также холдинг разработал термостойкие цифровые системы видеонаблюдения для металлургической, нефтегазовой и стекольной промышленности и поставляет их на регулярной основе. Устройство может работать при температуре до 1600 градусов по Цельсию, что позволяет постоянно контролировать технические процессы.