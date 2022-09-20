В этой публикации:

● что такое правильное техническое обслуживание сельскохозяйственной техники Ростсельмаш с точки зрения производителя;

● какие операции и кому доверяют в успешных хозяйствах;

● что нужно для выполнения текущего ремонта силами предприятия и что делать, когда материально-техническая база этого сделать не позволяет;

● и наконец, какие гарантии дает фирменный сервис.

Группа компаний Ростсельмаш — сильнейший отечественный производитель сельскохозяйственной техники. С конвейеров российских промышленных площадок ГК ежегодно сходят тысячи комбайнов, тракторов, навесных и прицепных агрегатов. Мощнейшая сеть расположенных во всех зерносеющих регионах страны дилерских и сервисных центров обеспечивает доступность сервиса и ремонта, аутентичных запасных частей и расходных материалов. Более того, Ростсельмаш прилагает немалые усилия для повышения удобства взаимодействия владельцев техники с компанией. Так, на официальном сайте можно найти нужную деталь через каталог и заказать по цене производителя.

Ни одно устройство не может длительно работать без правильного обслуживания. Утверждение банальное, но оно было, есть и будет актуальным и нуждающимся в повторении. Сельскохозяйственная техника работает в объективно тяжелых условиях. Наиболее критичные из них, но неизбежные:

− пыль;

− неровный микро- и макрорельеф поля;

− неоднородный состав грунта;

− суточные и сезонные перепады температур.

Все это даже при своевременном и правильном обслуживании техники служит причиной износа узлов и соединений. Но часто состояние машин дополнительно ухудшают сами хозяйства.

По единогласному мнению специалистов, 90% случаев преждевременного (и зачастую неожиданного для эксплуатанта) выхода агромашин и оборудования из строя — последствия ненадлежащего ухода и нарушений инструкций по эксплуатации. К последнему относится, кстати, использование запчастей не лицензированных производителем изготовителей (по сути — подделок, поскольку Ростсельмаш не выдает лицензии на изготовление и продажу запчастей к своей технике) и не рекомендованных расходных и смазочных материалов.

Правильное обслуживание комбайнов, тракторов и оборудования

Обслуживание сельскохозяйственной техники регламентировано ГОСТом. Но вряд ли его читают. А вот инструкцию по эксплуатации машин и агрегатов механизатор изучить обязан. В ней пошагово, с указанием временных (в мото-часах) интервалов перечислены все операции, которые необходимо выполнять при всех видах технического обслуживания:

− обкатка,

− ежесменное ТО (ЕТО),

− периодическое ТО (ТО-1, ТО-2, ТО-3),

− предсезонное ТО (ТО-Э),

− межсезонное ТО,

− эксплуатация в особо сложных условиях (каменистые, болотистые, песчаные почвы, низкие температуры, высокогорье),

− хранение.

Кому можно доверить операции по техническому обслуживанию

Ежесменное техническое обслуживание агромашин и агрегатов включает в себя набор простейших операций, для выполнения которых достаточно минимальных знаний и умений. Но требуются ответственность и внимательность. Проведение ежесменного ТО — святая обязанность механизатора.

Предпродажное обслуживание, ввод машин и оборудования в эксплуатацию и ТО в течение гарантийного срока должен выполнять специалист лицензированного производителем сервисного центра. По истечении срока гарантийного обслуживания у владельца машины или агрегата есть выбор: справляться самостоятельно или «остаться с сервисом». Какой вариант будет правильным? Каждый решает сам. Но мы обязаны заметить, что к услугам сервисных центров Ростсельмаш обращаются как небольшие предприятия, так и крупные объединения, имеющие собственные сильные инженерно-технические службы. Причем «на аутсорс» они отдают не только ремонт сложных систем типа гидравлики, ТНВД, моторных установок, но и все ответственные операции в рамках ТО.

То есть каких-то специфических условий по материальной, финансовой обеспеченности на практике нет. Каждая организация находит свои выгоды. Но главный пункт в их списке, который постоянно озвучивают владельцы машин, — уверенность. Уверенность в том, что комбайн, трактор или косилка, жатка или почвообрабатывающий агрегат будут в сезон работать, а не стоять. Но и вопрос финансовой и временной выгоды сервиса Ростсельмаш освещают, пожалуй, не реже.

Сервисные центры Ростсельмаш — это надежно

Ростсельмаш создал самую разветвленную в сравнении с любым другим производителем сельхозтехники сеть дилерских и сервисных центров. Компания не только тщательно обучает сотрудников своих сервисов, но и предпринимает практические шаги к тому, чтобы в отрасль уже из специальных учебных заведений приходили хорошо подготовленные специалисты. Если же в хозяйстве таких нет, производитель предоставляет сельхозпредприятиям возможность обучить инженеров и механизаторов в Академии Ростсельмаш. Курсы по основам эксплуатации, обслуживанию и ремонту агромашин организуют и дилеры на своих площадках.

Руководители хозяйств, сотрудники которых уже окончили подобные курсы, отзываются о них исключительно положительно. Они отмечают, что у механизаторов не возникает проблем с техникой. Если у предприятия нет возможности качественно обучить механизаторов, всегда можно делегировать техническое обслуживание и ремонт машин, кроме ЕТО, ближайшему сервисному центру Ростсельмаш.

То же можно сказать и о ремонте. Конечно, владельцы сельхозтехники порой пытаются «решить проблему малой кровью», доверяя стороннему сервису сложный ремонт. К сожалению, бывает, что в таких случаях работу приходится переделывать, и тогда предприятие возвращается к дилерам.

Что получает владелец техники Ростсельмаш с послегарантийным сервисом

Если кратко: почти все то же, что и в период гарантийного обслуживания. Единственное значимое исключение — отсутствие бесплатной замены выходящих из строя деталей, узлов и агрегатов. Разумеется, на вновь установленные дилер дает гарантию. Что еще:

− гарантия получения оригинальных запасных частей и расходных материалов;

− круглосуточная поддержка в течение сезона («летучки», как и в гарантийный период, приезжают даже ночью);

− приоритет в очередности (думаем, это справедливо, когда в первую очередь «закрываются» обращения клиентов, заключивших договор);

− ремонт в оснащенных по нормам производителя мастерских.

Покупайте не технику. Покупайте сервис. Выгодно или не выгодно… Гадать не стоит. Просто позвоните своему дилеру или отправьте запрос об условиях послегарантийного обслуживания сельхозтехники через сайт производителя https://rostselmash.com/

Сервис Ростсельмаш всегда рядом — максимум 300 км. Для России расстояние более чем приемлемое. При своевременном обращении «летучка» прибудет в течение суток. И ваши машины обслуживают только сертифицированные специалисты.