Технику Ростсельмаш обслуживают только сертифицированные специалисты2022-09-28 19:54
В этой публикации:
● что такое правильное техническое обслуживание сельскохозяйственной техники Ростсельмаш с точки зрения производителя;
● какие операции и кому доверяют в успешных хозяйствах;
● что нужно для выполнения текущего ремонта силами предприятия и что делать, когда материально-техническая база этого сделать не позволяет;
● и наконец, какие гарантии дает фирменный сервис.
Группа компаний Ростсельмаш — сильнейший отечественный производитель сельскохозяйственной техники. С конвейеров российских промышленных площадок ГК ежегодно сходят тысячи комбайнов, тракторов, навесных и прицепных агрегатов. Мощнейшая сеть расположенных во всех зерносеющих регионах страны дилерских и сервисных центров обеспечивает доступность сервиса и ремонта, аутентичных запасных частей и расходных материалов. Более того, Ростсельмаш прилагает немалые усилия для повышения удобства взаимодействия владельцев техники с компанией. Так, на официальном сайте можно найти нужную деталь через каталог и заказать по цене производителя.
Ни одно устройство не может длительно работать без правильного обслуживания. Утверждение банальное, но оно было, есть и будет актуальным и нуждающимся в повторении. Сельскохозяйственная техника работает в объективно тяжелых условиях. Наиболее критичные из них, но неизбежные:
− пыль;
Все это даже при своевременном и правильном обслуживании техники служит причиной износа узлов и соединений. Но часто состояние машин дополнительно ухудшают сами хозяйства.
По единогласному мнению специалистов, 90% случаев преждевременного (и зачастую неожиданного для эксплуатанта) выхода агромашин и оборудования из строя — последствия ненадлежащего ухода и нарушений инструкций по эксплуатации. К последнему относится, кстати, использование запчастей не лицензированных производителем изготовителей (по сути — подделок, поскольку Ростсельмаш не выдает лицензии на изготовление и продажу запчастей к своей технике) и не рекомендованных расходных и смазочных материалов.
Правильное обслуживание комбайнов, тракторов и оборудования
Обслуживание сельскохозяйственной техники регламентировано ГОСТом. Но вряд ли его читают. А вот инструкцию по эксплуатации машин и агрегатов механизатор изучить обязан. В ней пошагово, с указанием временных (в мото-часах) интервалов перечислены все операции, которые необходимо выполнять при всех видах технического обслуживания:
− обкатка,
Кому можно доверить операции по техническому обслуживанию
Ежесменное техническое обслуживание агромашин и агрегатов включает в себя набор простейших операций, для выполнения которых достаточно минимальных знаний и умений. Но требуются ответственность и внимательность. Проведение ежесменного ТО — святая обязанность механизатора.
Предпродажное обслуживание, ввод машин и оборудования в эксплуатацию и ТО в течение гарантийного срока должен выполнять специалист лицензированного производителем сервисного центра. По истечении срока гарантийного обслуживания у владельца машины или агрегата есть выбор: справляться самостоятельно или «остаться с сервисом». Какой вариант будет правильным? Каждый решает сам. Но мы обязаны заметить, что к услугам сервисных центров Ростсельмаш обращаются как небольшие предприятия, так и крупные объединения, имеющие собственные сильные инженерно-технические службы. Причем «на аутсорс» они отдают не только ремонт сложных систем типа гидравлики, ТНВД, моторных установок, но и все ответственные операции в рамках ТО.
То есть каких-то специфических условий по материальной, финансовой обеспеченности на практике нет. Каждая организация находит свои выгоды. Но главный пункт в их списке, который постоянно озвучивают владельцы машин, — уверенность. Уверенность в том, что комбайн, трактор или косилка, жатка или почвообрабатывающий агрегат будут в сезон работать, а не стоять. Но и вопрос финансовой и временной выгоды сервиса Ростсельмаш освещают, пожалуй, не реже.
Сервисные центры Ростсельмаш — это надежно
Ростсельмаш создал самую разветвленную в сравнении с любым другим производителем сельхозтехники сеть дилерских и сервисных центров. Компания не только тщательно обучает сотрудников своих сервисов, но и предпринимает практические шаги к тому, чтобы в отрасль уже из специальных учебных заведений приходили хорошо подготовленные специалисты. Если же в хозяйстве таких нет, производитель предоставляет сельхозпредприятиям возможность обучить инженеров и механизаторов в Академии Ростсельмаш. Курсы по основам эксплуатации, обслуживанию и ремонту агромашин организуют и дилеры на своих площадках.
Руководители хозяйств, сотрудники которых уже окончили подобные курсы, отзываются о них исключительно положительно. Они отмечают, что у механизаторов не возникает проблем с техникой. Если у предприятия нет возможности качественно обучить механизаторов, всегда можно делегировать техническое обслуживание и ремонт машин, кроме ЕТО, ближайшему сервисному центру Ростсельмаш.
То же можно сказать и о ремонте. Конечно, владельцы сельхозтехники порой пытаются «решить проблему малой кровью», доверяя стороннему сервису сложный ремонт. К сожалению, бывает, что в таких случаях работу приходится переделывать, и тогда предприятие возвращается к дилерам.
Что получает владелец техники Ростсельмаш с послегарантийным сервисом
Если кратко: почти все то же, что и в период гарантийного обслуживания. Единственное значимое исключение — отсутствие бесплатной замены выходящих из строя деталей, узлов и агрегатов. Разумеется, на вновь установленные дилер дает гарантию. Что еще:
− гарантия получения оригинальных запасных частей и расходных материалов;
Покупайте не технику. Покупайте сервис. Выгодно или не выгодно… Гадать не стоит. Просто позвоните своему дилеру или отправьте запрос об условиях послегарантийного обслуживания сельхозтехники через сайт производителя https://rostselmash.com/
Сервис Ростсельмаш всегда рядом — максимум 300 км. Для России расстояние более чем приемлемое. При своевременном обращении «летучка» прибудет в течение суток. И ваши машины обслуживают только сертифицированные специалисты.
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