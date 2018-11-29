Компания TKEY DMCC заключила соглашение о партнёрском взаимодействии с европейским фондом FDNM Consulting. Согласно подписанному документу, сообщают «Известия» , фонд выступит в роли инвестора и будет способствовать продвижению блокчейн-технологий Tkeycoin на зарубежных рынках. Первой сделкой в рамках соглашения заявлена покупка активов Tkeycoin в сумме $3.500.000 на этапе ICO. Наряду с этим фонд высказал заинтересованность в постепенном увеличении инвестиционного пакета и финансировании научных разработок и сервисов Tkeycoin.

Участие FDNM Consulting в российском блокчейн-проекте будет способствовать интенсификации роста курса монеты. По мнению экспертов фонда, через 1-2 года токен Tkeycoin достигнет цены в $100-200, а после финальной реализации активов может превысить $600. Мнение европейских специалистов разделяют и их независимые коллеги в сети, указывая на то, что в новых обстоятельствах прогноз цены монеты в $450 нужно пересматривать в сторону увеличения.

Координация с фондом FDNM Consulting позволила проекту Tkeycoin избавиться от ограничивающих моментов при реализации стратегических задач на глобальном рынке. Главная из них – внедрение блокчейна во все сферы деятельности современного общества. Сейчас компания TKEY DMCC серьёзно активизировала продвижение проекта в различных юрисдикциях, что позитивно скажется на состоянии активов Tkeycoin и поможет формированию благоприятных условий для масштабирования всей технологии в целом.