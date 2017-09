Технологии

Жюри конкурса выбрало лучших из 78 заявок, присланных на участие в хакатоне PSB SAMARA BATTLE 2017-09-25 19:31



Москва, 22 сентября 2017 года – Более 80 программистов примут участие в финале хакатона PSB SAMARA BATTLE, который пройдет 30 сентября и 1 октября в Самаре. Финалисты были определены по итогам первого этапа конкурса, в рамках которого необходимо было до 17 сентября подать заявку и описать идею банковского продукта на одну из предложенных тем. «Итоговая задача ПСБ – провести трансформацию цифрового бизнеса банка в модель гибкой разработки продуктов. Сейчас в банке ведется практически непрерывная работа в этой части. Хакатон ПСБ – еще один шаг в реализации нашей стратегии. Уверен, что прошедшие в финал команды смогут создать решения, которые войдут в основу новых продуктов банка. Мы впервые собрали разработчиков, дизайнеров, маркетологов и программистов в одном месте, и я думаю, мы сможем совместно сделать прогрессивный продукт», — комментирует вице-президент, руководитель блока «Цифровой бизнес» Промсвязьбанка Алгирдас Шакманас. «Обслуживание в банке – это не только продукты, но и первоклассный сервис. Сейчас банк повышает его уровень, создавая инновационные продукты и развивая дистанционные каналы. Хакатон – прогрессивный способ создания таких сервисов в режиме мозгового штурма и практически в режиме онлайн. Мы надеемся, что финалисты смогут дать банку свежие идеи, благодаря реализации которых наш банк станет еще привлекательнее для клиентов», — говорит старший вице-президент – руководитель блока «Средний и малый бизнес» Александр Чернощекин «Мы открыты для новых, совершенно нестандартных решений, которые смогут существенно повлиять на планы банка по развитию IT-технологий. Банк сейчас становится большой финтех-компанией, и проведение хакатона – прямое тому доказательство», — прокомментировал вице-президент по информационным технологиям Андрей Овсянников. Ниже список команд-финалистов, которые примут участие в Хакатоне 30 сентября и 1 октября в Самаре. Тема: Геймификация

БФ (Тольятти)

ТЛТ – рабочая группа по созданию системы развития города Тольятти “Так любят Тольятти (That Love Togliatti)” (Тольятти)

Thewaay (Дубна)

FrontGuys (Самара)

Бабушкина Валерия Евгеньевна (Нижний Новгород) Тема: Проактивный финансовый помощник

Lorem Ipsum (Москва)

OilStone (Москва)

Casetour (Самара)

Волга Ньюс (Самара) Тема: Большие данные и искусственный интеллект

Asudo (Иннополис)

Лидерлид (Самара)

YukonTeam (Самара)

DataFuel (Москва)

Захаров Роман Константинович (Самара) Тема: Мгновенные платежи и переводы

Silicon Valley Team (Санкт-Петербург)

ХОМЯКИ (Самара) Тема: Носимые гаджеты

Экспертные онлайн системы (Москва)

Дидигов Алим Магомедович (Казань) Тема: Открытие счета для юридических лиц

Blueberry-digital (Смоленск)

Regular Expression (Тольятти)

Pig On The Moon (Тольятти)

ИЛАДА (Тольятти) Тема: Взломай интернет-банк В финал прошло 5 участников, с каждым из которых оргкомитет свяжется индивидуально. О Промсвязьбанке ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.07.2017 согласно данным по МСФО. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% – НПФ «Будущее», 9,9999% – НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 10% – ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный), а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне «ruA» (прогноз стабильный). В рейтинге «РБК 500: Рейтинг российского бизнеса» по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85 место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер – PSBR). www.psbank.ru Контакты для прессы в Промсвязьбанке:

