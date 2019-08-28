В дополнение к традиционным мерам поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые оказываются Минобрнауки России, Минпромторгом России, Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фондом Сколково и других, IT-компании Самарской области имеют доступ к широкому перечню федеральных мер поддержки разработки новых цифровых решений и их внедрения, включая экспорт.

В проектном офисе цифрового развития Самарской области (https://samaradigital.ru/)

IT-компании региона могут своевременно и бесплатно получить всю необходимую информационную и консультационную поддержку в части подготовки проектов для получения федеральных мер поддержки.

В рамках выполнения задач проектного офиса, созданного по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, ведется работа, направленная на вывод регионального бизнеса в IT-сфере на федеральный и международный уровень, реализация мероприятий по сохранению долговременного экономического и социального эффекта от развиваемых цифровых проектов для бюджета и жителей области.

В частности, самарские предприятия и компании могут получить следующие виды поддержки федерального уровня:

- гранты на поддержку разработки или коммерцилизации цифровых решений малым предприятиям – до 20 млн руб. на проект через Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере; – гранты на поддержку проектов по разработке цифровых решений на базе Лидирующих исследовательских центров при вузах – до 300 млн руб. на один ЛИЦ в 2019-2021 гг.; – возмещение до 50% затрат производственных компаний, понесенных в прошедшие два года, включая 2019-й, на разработку и/или внедрение цифровых платформ и программных продуктов в целях создания и развития производства высокотехнологичной промышленной продукции, а также научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ – до 100 млн руб. на проект в год, через Минпромторг России; – поддержка внедрения цифровых технологических решений (цифровых платформ) путем компенсации 50% затрат по направлениям сквозных цифровых технологий. Компенсируются работы внедрения от стадии заводских испытаний опытно-промышленных образцов и более поздние. Минимальный размер компенсации составит 15 миллионов в год. Максимальный размер гранта неограничен; – гранты на внедрение цифровых технологий и платформенных решений высокой степени готовности в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы, а также организацию и сопровождение деятельности центров прикладных исследований в приоритетных отраслях экономики. Гранты до 500 млн руб. Оператор – Фонд «Сколково». При создании исследовательских центров необходимо наличие не менее одного индустриального партнера – российской организации, осуществляющей коммерческую деятельность в сфере цифровой экономики с годовым оборотом не менее 10 млрд руб.; – льготное кредитование IT-проектов по ставке 1–5% через субсидирование процентной ставки уполномоченным банкам, и другие меры поддержки, в том числе связанные с подготовкой кадров.

Отдельно будут поддерживаться проекты, направленные на реализацию дорожных карт по направлению развития «сквозных» цифровых технологий в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Суммарный размер средств – 280 млрд руб. за период 2019-2024 гг.

Кроме этого, Самарская область выразила готовность войти в число пилотных регионов экстерриториальной свободной экономической зоны для экспортно-ориентированных компаний, осуществляющих деятельность в IT-отрасли, создание которой запланировано Минэкономразвития России.

Заместитель руководителя проектного офиса цифрового развития Константин Мелихов отмечает: «С конца 2019 по 2021 год государством предусмотрены беспрецедентные меры поддержки разработки и внедрения цифровых решений. Основная задача – повысить эффективность и снизить издержки бизнеса, сделать его конкурентоспособным в происходящих в настоящее время глобальных изменениях в экономике характерных для всего мира. Сейчас нужно искать преимущества в использовании современных «сквозных» цифровых технологий.

Мы готовы помочь самарских компаниям при условии, что они сами понимают необходимость изменений и готовы вкладывать свои силы в сохранение своей же конкурентоспособности».