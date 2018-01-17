Розничным клиентам Промсвязьбанка, держателям карт платежной системы Visa, стала доступна оплата покупок и услуг с помощью мобильного платежного сервиса Samsung Pay, позволяющего оплачивать покупки при помощи совместимого смартфона Samsung Galaxy или умных часов Gear S3 и Gear Sport. Для оплаты владельцам смартфона достаточно выбрать карту на экране, авторизоваться с помощью отпечатка пальца или пин-кода и совершить покупку, а при оплате часами нужно просто выбрать карту и поднести смартфон к терминалу.

Главное преимущество Samsung Pay заключается в том, что помимо технологии NFC (Near Field Communication), сервис поддерживает собственную технологию MST (Magnetic Secure Transmission), благодаря чему он совместим не только с устройствами оплаты по NFC, но и с платежными терминалами, где принимаются только банковские карты с контактным чипом и магнитной полосой.

В Samsung Pay реализована трёхуровневая защита, которая обеспечивает безопасность платёжных операций.

Получить подробную информацию о подключении Samsung Pay к картам ПСБ и моделях устройств, подходящих для использования сервиса, можно на сайте Промсвязьбанка.