На блокчейн-платформе Сбера состоялся первый выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на золото. Инвестором по сделке стала компания ООО «Сольфер» — диверсифицированный холдинг в сфере трейдинга и переработки металлов, производства изделий из драгоценных металлов.

ЦФА — это финансовый инструмент в цифровом формате. Их выпуск, учёт и обращение осуществляются на основе распределённого реестра (технология блокчейн), который гарантирует неизменность данных. ЦФА на золото — это ЦФА на денежные требования, цена и объем обязательств по которому зависят от динамики цен на золото.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сделка демонстрирует интерес рынка и реального сектора экономики к новому инструменту, который может стать хорошей альтернативой инвестиций в рамках дедолларизации экономики. Мы рассчитываем на активный рост числа корпоративных клиентов на нашей платформе и планируем расширять продуктовую линейку цифровых финансовых активов».

Максим Нажметдинов, Генеральный директор ООО «Сольфер»:

«Деятельность нашей компании связана с драгоценными и другими видами металлов. Нас привлёк новый цифровой формат работы с золотом, и мы решили протестировать новый способ диверсификации баланса компании. Сделка была реализована в короткие сроки. Думаем, новый формат инвестиций в драгоценные металлы может занять свою нишу на рынке».

В случае заинтересованности в совершении сделок «ЦФА на золото» можно проконсультироваться по телефонам 8 (800) 555-57-77 или 0321 (при звонке с мобильного). Подробнее о ЦФА — на сайте банка.

Пресс-служба

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