12 декабря с участием ведущих мировых экспертов стартует первая конференция Сбера по дизайну — SberDesign Conf. Мероприятие будет включать сессии по различным креативным областям: коммуникационному, промышленному и продуктовому дизайну, пользовательским интерфейсам, архитектуре, моде, музыке, кино, дизайну шрифтов и виртуальной реальности, созданию дизайн-систем, менеджменту творческих коллективов и истории дизайна. Зарегистрироваться на конференцию и смотреть её сессии можно бесплатно на сайте SberDesign Conf.

На открывающей сессии выступят: Давид Рафаловский, CTO Сбербанк Груп, исполнительный вице-президент; Росс Лавгроув, всемирно известный художник и промышленный дизайнер; Клим Шипенко, режиссёр самого кассового российского фильма «Холоп» и другие. Модерировать дискуссию будет старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин. Своим видением дизайна в ходе SberConf также поделятся лауреат «Грэмми» Imanbek, известный режиссёр и продюсер Тимур Бекмамбетов, популярный дизайнер Карим Рашид, создатель дисциплины UX-дизайна Якоб Нильсен и другие специалисты международного уровня.

SberDesign Conf будет актуальна не только для профессионалов, но и для всех, кто хочет научиться лучше разбираться в дизайне, понять современную культуру и узнать, как создаются продукты и сервисы, обретающие мировую популярность.

В программе предусмотрено 15 панельных сессий:

«Дизайн всего» (открывающая сессия);

Digital Avatar (цифровой аватар);

«Продуктовый дизайн»;

CGI (computer-generated imagery);

CX/UX research (исследование клиентского опыта);

VR (virtual reality, виртуальная реальность);

«Шрифтовой дизайн»;

«Архитектура»;

«Дизайн-системы»;

«Дизайн-менеджмент»;

«Звуковой дизайн»;

«История дизайна»;

«Коммуникационный дизайн»;

Fashion (мода);

«Промышленный дизайн».

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

В 2020 году Сбербанк провёл ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбера сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбера — www.sber.ru.