Сберлогистика запустила новый уникальный для российского рынка продукт – «Пакет отправлений». «Пакет отправлений» – это по сути абонемент для корпоративных клиентов на курьерскую доставку деловой корреспонденции.

Клиенты компании, чей бизнес связан с обширным документооборотом и перепиской, теперь могут отправлять корреспонденцию по всей России по единому тарифу в рамках, подходящих для них Пакетов на 50, 200, 500, 1000 или 5000 отправлений. Срок действия любого из пяти возможных Пакетов составляет 3 месяца, а стоимость – от 15 000 рублей. Каждое отправление по желанию клиента может иметь оценочную стоимость 5 тысяч рублей. При оформлении Пакета с учетом объявленной ценности на все отправления экономия клиента на оплату этой услуги составит более 70%.

Стоимость одной доставки в рамках выбранного клиентом пакета остается неизменной в течение всего срока действий Пакета и вне зависимости от географии доставки. Чем больше лимит Пакета, тем выгоднее тариф.

Сегодня собственные службы курьерской доставки Сберлогистики работают в 68 крупных российских городах, обслуживая в том числе и более 500 окружающих их населенных пунктов.

Выбрать отвечающие потребностям бизнеса условия и оформить «Пакет отправлений» можно в личном кабинете для корпоративных клиентов, пройдя регистрацию на сайте компании.

«Наше решение призвано существенно облегчить администрирование договоров курьерской доставки корреспонденции для корпоративных клиентов, а также точно прогнозировать свои расходы на логистику, – говорит генеральный директор Сберлогистики Сергей Малышев. – Выбирая трехмесячный Пакет по цене от 15 000 рублей, наш клиент может быть уверен, что никаких дополнительных расходов не понесет даже при доставке в самые удаленные населенные пункты. В интуитивно понятном интерфейсе личного кабинета удобно не только настраивать опции Пакета, но и заводить и запоминать адреса получателей, пополнять и контролировать баланс средств на своем счете, оформлять отправления, вызывать курьера и отслеживать доставку онлайн, экономя время для работы более важной, чем писанина и бюрократия».

ООО «Сберлогистика» — компания экосистемы Сбербанка, логистический оператор федерального масштаба, развивающая собственную инфраструктуру и партнерские сети доставки как для корпоративных, так и для частных клиентов по всей России. Компания была учреждена ПАО Сбербанк в мае 2019 года. В ноябре 2019 года компания вышла на рынок с целостной продуктовой линейкой и собственной инфраструктурой, включающей пять складов класса А в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Владивостоке. Представительства СберЛогистики открыты в 67 российских городах (Барнаул, Благовещенск, Брянск, Владивосток, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Киров, Кемерово, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Липецк, Магнитогорск, Москва, Мурманск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Новороссийск, Норильск, Омск, Орел, Оренбург, Пермь, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Псков, Ростов-на- Дону, Рязань, Салехард, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Смоленск, Ставрополь, Стерлитамак, Сыктывкар, Тамбов, Тверь, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Челябинск, Чита, Южно-Сахалинск, Ярославль и Якутск). Компания развивает крупнейшую в России собственную сеть приема и выдачи посылок на базе отделений Сбербанка в 800 городах и партнерскую сеть пунктов приема и выдачи посылок в 26 тыс. населенных пунктов.